Европейские предприятия начали закрываться без российских энергоносителей

Альтернативу российским энергоносителям сейчас лихорадочно ищут не только европейские политики, но и директора фабрик и заводов, которые работают на российской нефти и особенно на газе. Напомним, в прошлом году российский газ обеспечил почти 40% потребностей Европы в природном газе. Особенно сильной оказалась зависимость энергоемких секторов экономики: химической промышленности, производства удобрений, металлургии и т.д. В этих секторах начали ощущать с каждым днем усиливающееся давление еще за 8 месяцев до 24 февраля. С каждым днем растет количество предприятий, которые не выдерживают борьбы с конкурентами из США, Ближнего Востока и других регионов, где цены на энергию значительно ниже, чем в Европе, и закрываются. Достаточно сказать, что цены на газ в Старом Свете сейчас почти втрое выше, чем в США.

«В целом большая проблема Европы выглядит так: рост импорта и снижение экспорта»,- приводит Wall Street Journal объяснение ситуации главы химической группы Cefic Марко Менсинка.

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Высокие цены на энергию в этом году, по прогнозам, негативно скажутся на росте европейской экономики. Так, экономисты Еврокомиссии прогнозируют спад немецкой экономике во втором квартале из-за высоких цен на энергоносители и энергию. Германия является крупнейшим покупателем российского газа на континенте.

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Снижение поставок энергоносителей из России приведет к многолетнему отставанию европейской экономики от конкурентов, если производители не применят технологии, позволяющие резко снизить потребление ископаемых видов топлива. Такие технологии имеются – например, возобновляемые источники энергии – но к большому сожалению Брюсселя, они станут надежными и рентабельными через много лет. Причем, переход на энергию солнца, ветра и так далее потребует огромных инвестиций.

Что касается газа, то он нужен производителям не только как источник энергии, но и как сырье для производства. В качестве сырья больше всего в Европе используется аммиак – около 70%. Главным образом, из него производят удобрения.

Голландский производитель удобрений OCI NV, по словам гендиректора Ахмеда аль-Хоши, снизил производство аммиака на фабрике в королевстве и закупает его сейчас в Техасе, Египте и Алжире, потому что это выгоднее.

Снижение объемов продукции энергоемкими производствами дает Европе некоторую передышку и позволяет хотя бы немного подготовиться к предстоящей зиме и накопить газ, когда он понадобится для выработки электроэнергии и отопления зданий и жилых домов.

Производители удобрений, которые не могут закупать аммиак за границей, вынуждены прекращать работу. Так, крупнейший в Великобритании производитель удобрений CF Industries Holdings Inc. объявил на прошлой неделе о закрытии фабрики, которая в этом году не производит аммиак.

Европейские металлурги с октября прошлого года выплавляют меньше стали для экономии газа и электроэнергии. В марте резко выросшие в Испании цены на электроэнергию заставили крупнейшие металлургические компании полуострова снизить производство или вообще закрыться.

«Это полное безумие!»- восклицает Мигель Феррандис Торес, финансовый директор мадридской компании Acerinox, которая на три дня в марте останавливала производство в нескольких цехах.

Промышленники требуют от политиков и правительств, чтобы в случае прекращения поставок энергоносителей из России им были гарантированы поставки из других стран.

Если Россия перестанет поставлять газ Германии, то Берлин будет в первую очередь снабжать газом жилые дома и объекты критической инфраструктуры: больницы, военные казармы, полицейские участки и так далее. Крупные же компании ждут ограничения и, как следствие, массовые увольнения. Снабжением газа предприятий, т.е. решать, кто и в каких объемах будет его получать, предстоит заниматься энергетическому регулятору Федеральному сетевому агентству. В подвале здания, где оно размещается, оборудованы помещения со всеми необходимыми запасами для круглосуточной работы 65 сотрудников. Глава Агентства Клаус Мюллер рассказал журналистам, что при принятии решений будут учитываться многие факторы.

На европейских химических предприятиях на газе работают огромные печи, в которых нефть и газ под очень высокими давлением и температурами разделяются на отдельные фракции. По словам Менсинка, он с коллегами сейчас пытается разработать технологии их перевода с газа на электроэнергию. Однако надежные технологии появятся не скоро, не ранее 2030 года.

Предприятия хотят заменить электричество, вырабатываемое на газовых электростанциях, на электроэнергию от возобновляемых источников, но спрос на солнечную и ветровую энергию сейчас намного превышает предложение. Для повышения предложения потребуются время и большие вложения.

Пытаются внести свою лепту в процесс перевода производства с ископаемых видов топлива на альтернативные и европейские металлурги. Они хотят заменить природный газ на экологически чистый водород. Планов много, но на их осуществление потребуются годы.

«Поставки газа не из России будут еще долго оставаться критически необходимыми, потому что сейчас нет инфраструктуры для производства водорода по приемлемым ценам»,- объясняет генеральный директор ассоциации европейских металлургов Eurofer Аксель Эггерт.