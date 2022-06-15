Акции дня: бумаги VK подскочили на слухах

Бумаги российской компании VK Group поднялись сразу на +11,82% до 300,8 руб. по итогам торгов на Мосбирже в среду, 15 июня.

Трейдеры скупали акции на фоне неофициальной информации, что VK может купить «Авито». Кроме того, компания совместно с Национальной системой платежных карт планирует запустить новые сервисы в сфере онлайн-платежей. Все это делает бизнес группы более диверсифицированным, а значит, трейдеры могут рассчитывать и на рост прибыли и дивидендов.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +1,28% до 2318,96 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,58% до 1280,38 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:31 мск составила 119,88 долларов за баррель (-1,06%). Российская валюта слабела – 56,96 руб. за доллар.