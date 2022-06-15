Биткоину вынесли вердикт

«Медвежий» рынок для биткоина вступил в «самую глубокую и черную» фазу, считают экономисты аналитической компании Glassnode. Сейчас, пишет Bloomberg, под очень сильным давлением находятся даже самые стойкие инвесторы и поклонники биткоина, которые, казалось, готовы терпеть и ждать до самого конца.

Экономисты Glassnode следят за поведением цены реализации, т.е. о средней цене покупки всех биткоинов, находящихся в обращении. Сейчас наиболее популярная криптовалюта торгуется приблизительно на 1000 долларов ниже текущей цены реализации, составляющей, по данным Glassnode, 23430 долларов. Утром 15 июня биткоин опустился в Лондоне еще на 5,2% до 20833 долларов.

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«Медвежий рынок вступает в фазу, которая похожа на самые глубокие и черные фазы предыдущих медвежьих циклов,- говорится в пояснительной записке анализа Glassnode.- Рынок в среднем находится едва выше базовой стоимости. Из базы держателей биткоинов сейчас вымываются даже долгосрочные инвесторы».

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Экспертов сейчас интересует вопрос, какие инвесторы больше всего пострадают во время нынешней криптовалютной зимы? С учетом того, что биткоин сейчас стоит приблизительно столько же, сколько в декабре 2020 года, большинство новичков сейчас находятся в минусе.

Экономисты UBS следят за майнерами биткоинов, которым сейчас тоже очень трудно из-за высоких цен на электроэнергию, и ждут, когда они выбросят белый флаг, что, конечно, тоже может повлиять на цены монет.

Конечно, цифровых инвесторов сильно испугала криптоплатформа Celsius Network Ltd., которая приостановила транзакции, включая вывод средств, а также обвал стейблкоинов Terra и их токенов Luna в мае. С другой стороны, весь рынок сейчас остается под воздействием объявленных на прошлой неделе данных по инфляции, которые оказались намного выше, чем прогнозировалось. Это означает, что ФРС теперь придется предпринять агрессивные действия для того, чтобы замедлить рост цен. Все больше специалистов прогнозируют увеличение учетной ставки на 0,75%.

Глава отдела стратегии акций на американских рынках в RBC Markets Лори Калвазина надеется на стабилизацию биткоина. «Он стал еще одним полезным индикатором рисковых активов в целом»,- считает она.

Экономисты Glassnode полагают, что по изменениям в позициях ходлеров, т.е. тех держателей биткоинов, которые намерены держаться до конца и не продавать криптовалюту, можно оценивать объем их активов. Анализ этих изменений позволяет предположить, что сейчас ежемесячно к ходлерам попадает от 15 до 20 тыс. биткоинов. Это на 64% меньше, чем было в начале мая, и свидетельствует об ослаблении накопления.

Июнь стал для биткоина поистине «черным» месяцем – он потерял уже более 30%. 15 июня стал девятым днем подряд снижения биткоина.

Последние же три дня, в течение которых падение составило 24%, стали рекордными пока еще в недолгой истории этой криптовалюты.

«Биткоин сейчас стоит очень дешево,- объясняет главный стратег по инвестициям в Nuveen Брайан Ник.- Есть все основания полагать, что стоит ему начать быстро падать и быстрое падение продолжится. Если он снизится в ближайшие пару дней на 20%, то и в следующие два дня он сможет упасть еще на 20%».