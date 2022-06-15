Дефицит, ураганы и спрос сыграют за нефть

Утро среды для нефтяного рынка начинается со слабого роста после снижения, которое наблюдалось накануне. По данным СМИ, власти Ирана считают, что переговоры о возрождении ядерной сделки 2015 года могут завершиться успехом. Это, пишет «Интерфакс», может привести к ослаблению санкций и увеличению поставок иранской нефти на мировой рынок.

Статья по теме: Растут подозрения, что «лишняя» нефть на рынке не появится

Также благосклонно рынок принял новость о том, что министерство финансов США продлило до начала декабря 2022 года действие генеральной лицензии, которая позволяет совершать операции по финансированию энергетики с подпавшими под американские санкции российскими структурами. В понятие «энергетика» в целях данной лицензии включается как добыча/транспортировка/сжижение нефти или газа, так и производство других источников энергии, в том числе угля, урана и ВИЭ.

Статья по теме: Американцев предупредили о рекордных ценах на нефть

Впрочем, на другой день инвесторы, похоже, поняли, что излишне сильно порадовались вероятной иранской ядерной сделке. В результате стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 8:08 мск выросла на 0,21%, до 121,43 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль к этому времени подросла на 0,23%, до 119,2 доллара.

Дефицит нефти нарастает

С начала июня рынок нефти продолжал движение в растущем тренде, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Стоимость сорта Brent повысилась до 124 долл. за баррель, цены на WTI выросли до 123 долл. В последние дни наблюдалась небольшая коррекция вниз под влиянием растущей вероятности более быстрого, чем ожидалось ранее, повышения процентной ставки ФРС США, который априори вызовет замедление темпов роста мировой экономики и снижение потребления.

Сейчас же спрос продолжает расти. Китай постепенно отходит от карантинных ограничений, что немедленно вызывает рост потребности в топливе. Автомобильный сезон в Северном полушарии постепенно входит в активную фазу, и это тоже повышает спрос на топливо.

Между тем, на рынке нефтепродуктов сохраняется дефицит, полагает аналитик. Этот дефицит образовался, в первую очередь, за счёт отказа от импорта нефтепродуктов из России в Европу. Но есть и другая причина: в мире в последние годы сложился дефицит перерабатывающих мощностей, и вкупе с нефтяным эмбарго это уже привело к росту цен на бензин в США до 5,0-6,5 долл. за галлон. Власти Штатов призывают американских производителей увеличить добычу, но в то же время возмущены сверхдоходами нефтяных компаний и намерены ввести дополнительный налог на прибыль.

Президент США Байден в июле намерен посетить Ближний Восток, и хотя его администрация настаивает, что поездка не связана с увеличением добычи нефти, эксперты не склонны доверять таким заявлениям. Перспективы сделки с Ираном ухудшаются, несмотря на заверения Ирана в том, что европейские посредники связываются с США, пытаясь разрешить спор.

ОПЕК опубликовала очередной отчёт по рынку нефти, в котором указывает на рост плановых и внеплановых перебоев в поставках. К внеплановым можно отнести остановку поставок из Ливии на фоне продолжающегося политического кризиса и закрытия портов отгрузки.

Таким образом, констатирует эксперт, дефицит поставок нефти на мировом рынке усиливается. Запасы сырой нефти в США по данным API на прошлой неделе подросли на 0,736 млн баррелей, сегодня ожидаются данные от Минэнерго США (предварительный прогноз – 1,314 млн баррелей). Общие запасы остаются на 15% ниже среднепятилетнего значения. Сегодня также выйдут ежемесячные данные по рынку нефти от МЭА.

Сезон ураганов в Атлантике в этом году может стать седьмым подряд с активностью выше среднего. По данным NOAA, с вероятностью 65% будет 6-10 ураганов силой выше среднего и 3-6 ураганов разрушительной силы. Соответственно, полагает Оксана Лукичева, можно ожидать продолжения роста цен в рамках растущего тренда на фоне сезонного роста спроса и усиливающегося дефицита поставок.

Сделка с Ираном не перебьет растущий спрос

Начало недели у нефти получилось смешанным: его нельзя назвать ни позитивным, ни неудачным, отмечает, в свою очередь, специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн. До второй половины вторника Brent спокойно двигался вверх, обновив максимумы с марта этого года и почти дойдя до 128 долларов за баррель.

Но после этого начался разворот, связанный с новым всплеском оптимизма относительно возрождения ядерной сделки по Ирану от 2015 года – власти государства открыто говорят, что переговоры могут завершиться успехом. На этом фоне нефть очень быстро снизилась до 120 долларов за баррель, а на утро среды немного выправила свое положение, дойдя до 123 долларов.

Технически для нефти не изменилось абсолютно ничего, и даже заключение сделки с Ираном не окажет большого влияния на цены – слишком высок спрос на рынке, уверен эксперт. Даже при не до конца открывшемся после вспышки ковида Китае нефть доходит почти до 130 долларов – это отчетливый индикатор того, что снижаться спрос и цены сильно не будут. Некоторое ослабление позиций топлива может произойти из-за вердикта ФРС по ключевой ставке. Все больше аналитиков ждут, что она будет поднята на 0,75%, а не на 0,5%, как предполагалось ранее, поскольку инфляция оказалась значительно выше предполагавшихся значений.

И все же, добавляет Глеб Финкельштейн, небольшая остановка в росте для нефти уже необходима, потому что вчера баррель Brent вплотную подошел к зоне технической перекупленности. По мнению эксперта, эта неделя будет потрачена на то, чтобы консолидироваться в районе 125 долларов за баррель, а уже на следующей начнется штурм отметки в 130 долларов. В текущих условиях, уверен он, это должно произойти без каких-либо проблем.