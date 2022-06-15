Деньги уйдут из облигаций в акции

Российский рынок акций открылся попыткой роста, но очень быстро Индекс Мосбиржи опустился в район вчерашнего закрытия.

Лучше индекса выглядят акции ВТБ и Сбера. Ранее эти бумаги активно продавались, поскольку введенные санкции и падение внутренней деловой активности сильно ударили по финансовому сектору. Вряд ли в ближайшие годы крупнейшие российские банки выйдут на прошлогодние балансовые показатели.

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Сейчас же среднесрочно перепроданные Сбер и ВТБ осторожно покупают — на информации о том, что Минфин США разрешил им обслуживать энергетические контракты. В США вообще идут разговоры о том, что санкции в отношении России избыточны.

Наглядным подтверждением правильности такого отношения к санкциям стала ситуация с газом. Германский Siemens подтвердил, что из-за санкций не может поставить «Газпрому» отремонтированную турбину для газопровода «Северный поток». В результате прокачка газа по этому маршруту упала на 40%. На подходе ремонт другого оборудования. Не исключена и остановка «Северного потока».

На этой информации начавшийся вчера рост цен на газ в Европе продолжился, и стоимость тысячи кубометров уже приближается к $1100. Нельзя сказать, что эта ситуация однозначно позитивна для «Газпрома». В случае полной остановки «Северного потока» компания лишится значительной части выручки и ей придется решать проблему, куда девать ставший ненужным газ.

По итогам первого часа торгов акции «Газпрома» стоят на уровне закрытия рынка вчера. Все просадки этой бумаги будут быстро выкупаться в расчете на ее рост перед отсечкой реестра на получение годовых дивидендов.

Среди высоколиквидных акций аутсайдерами опять выступают бумаги металлургов. Пока все говорит в пользу того, что нисходящий тренд по ним продолжится.

Нефть вновь не смогла уйти ниже отметки $120 за баррель. Многие аналитики ждут, что в скором времени котировки преодолеют отметку $130. Если эти прогнозы оправдаются, то лучше рынка будут торговаться акции нефтяных компаний.

Пока же у нас вновь проявляется парадоксальная ситуация: акции «Роснефти» снижаются на 0,2%, а «Лукойла» растут на 0,8%. Последние недели практически всегда эти бумаги торгуются в противофазе. Некоторые аналитики объясняют это нехваткой денег на рынке: спекулянты фиксируют даже незначительную прибыль по одной бумаге, и тут же покупают другую.

Надо отметить, что и рынок акций в целом также испытывает потребность в свежих деньгах. Вполне возможно, что они появятся в самое ближайшее время за счет перетока капитала с рынка облигаций. Основной рост курсовой стоимости высоколиквидных долговых обязательств, в том числе ОФЗ, уже отыгран.

Сегодня продолжилось начавшееся вчера небольшое снижение цен ОФЗ. Скорее всего, это умеренно агрессивные инвесторы начали фиксацию прибыли, и на освобожденные средства будут искать идеи на рынке акций — прежде всего, среди бумаг, по которым будут выплачиваться дивиденды.

Приток этих средств будет удерживать рынок от сильного снижения, а при улучшении ситуации на товарных биржах вытянет Индекс Мосбиржи к верхней границе бокового канала 2200-2450 пунктов.