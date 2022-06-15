Фабрики IKEA в России могут купить АФК «Система» или Hoff

В приобретении мебельных фабрик IKEA в РФ заинтересовано ПАО АФК «Система».

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Владимира Евтушенкова, которому принадлежат 49,2% АФК.

Он уточнил, что в данный момент компания не ведет переговоров с IKEA, однако отметил, что такая сделка могла бы дать синергию с лесопромышленным холдингом Segezha Group, эффективная доля «Системы» в котором составляет 62,2%.

Сообщается, что российские предприятия IKEA также может купить сеть Hoff. По словам ее гендиректора Максима Гришакова, это произойдет, если компании будет сделано соответствующее предложение.

Ранее сегодня стало известно, что IKEA продаст все свои фабрики в России. «За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, группа компаний Inter IKEA и группа компаний Ingka приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо», — сообщили в компании, добавив, что в РФ будет сокращен и штат сотрудников, так как розничный бизнес в России остается на паузе.

В России у IKEA 14 магазинов в торговых центрах «Мега», несколько магазинов городского формата «ИКЕА Сити» и дизайн-студии. В 2021 финансовом году (с сентября 2020 по август 2021 года) IKEA увеличила продажи в РФ на 31% (размер выручки компания не раскрывает). Выручка ООО «Икеа Дом» (управляет магазинами IKEA в России) по РСБУ в 2020 календарном году выросла на 6,7%, до 123,1 млрд рублей.

Четыре фабрики IKEA расположены в Есипово (Московская область), Тихвине (Ленинградская область), Великом Новгороде (Новгородская область) и Красной Поляне (Кировская область).