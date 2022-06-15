Двойной удар по Европе привел к резкому скачку цен на газ

Европейцам явно не везет с газом. Цены на него на голландском газовом хабе TTF выросли 14 июня на 13% до 99 евро за мегаватт-час. Причин очередного скачка цен на «голубое» топливо две, сообщает Financial Times. Во-первых, значительно дольше ожидавшегося продлится ремонт американского терминала сжиженного газа (СПГ) во Фрипорте, штат Техас, а во-вторых, «Газпром» был вынужден резко ограничить подачу газа в Европу по газопроводу «Северный поток 1».

Последствия взрыва и пожара на СПГ-терминале в Техасе на прошлой неделе оказались серьезнее, чем предполагалось. В результате терминал возобновит работу не через три недели, как сообщалось сразу после «ЧП», а не ранее, чем через три месяца. Причем, далеко не в полном объеме. Отправлять же СПГ в полном объеме терминал во Фрипорте начнет лишь в конце года. При условии, конечно, если не произойдет какого-нибудь нового «ЧП». Например, в сезон ураганов, который приходит в Мексиканский залив в августе.

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Эта новость так же, как сообщение о взрыве и пожаре, вызвали в Европе переполох. Не удивительно, если учесть, что через СПГ-терминал во Фрипорте в этом году прошла почти пятая часть идущего на экспорт американского сжиженного газа. Причем, около половины шла в Европу. Мощность СПГ-терминала до взрыва и пожара составляла 20,4 млрд м³ газа в год или приблизительно 17% всего производства американского СПГ, составляющего 118 млрд м³ в год.

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Напомним, в марте этого года президент Байден и председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен подписали соглашение, по которому американцы обещали поставить до конца года в Европу дополнительные 15 млрд м³ газа. Брюссель, со своей стороны, пообещал увеличить закупки американского СПГ к концу десятилетия на 50 млрд м³.

Вторая причина скачка цен на газ в Старом Свете, по времени совпавшая с «ЧП» в Техасе, имеет локальное происхождение. За нее европейцы могут винить своих союзников по НАТО и коллективному Западу, хотя наверняка найдется немало желающих вновь во всем обвинить Россию. «Газпром» объявил о снижении подачи газа по газопроводу «Северный поток 1» почти на 40%. Здесь причина чисто техническая – из-за несвоевременного возврата из ремонта в Германии турбины газ на запад качают лишь три из восьми газоперекачивающих агрегатов (ГПА) на компрессорной станции «Портовая». Возврат турбины, как заявили в пресс-службе Siemens Energy, вызван канадскими санкциями против России. Дело в том, что ремонт проходил на заводе немецкого гиганта в Монреале. Оттава же как раз на прошлой неделе расширила санкции против Москвы и распространила их на оборудование для нефтегазового сектора и химической промышленности.

«Из-за санкций, введенных Канадой, Siemens Energy сейчас не может доставить клиенту после ремонта газовую турбину,- говорится в заявлении Siemens Energy.- Мы проинформировали правительства Канады и ФРГ, что пытаемся найти выход из сложившейся ситуации».

Здесь стоит напомнить, что в мае Киев прекратил транзит газа через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области, объяснив это решение боевыми действиями на Донбассе. В результате уже месяц Европа получает российского газа на треть меньше прежних объемов.

В июле, кстати, на плановые ремонтные работы станет и газопровод «Северный поток 1», в результате чего Германия две недели не будет получать газ из России.

Если в Европе новости о задержке с восстановлением работы СПГ-терминала во Фрипорте вызвали переполох, то в США ими остались… довольны, потому что они привели к снижению цен на газ для американцев. Здесь тоже все предельно просто: чем меньше американского СПГ уйдет за границу, тем больше его останется в Америке и тем ниже, следовательно, на него будут цены.

Нынешняя ситуация с газом в очередной раз показала европейцам, с какими трудностями им придется столкнуться с введением эмбарго на российский газ.