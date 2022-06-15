Глава «Роснано» сообщил Путину о «реинкарнации» компании

«Роснано» планирует стать частно-государственной компанией и увеличивать долю частного инвестора в новых проектах. К концу срока реализации этой идеи на один государственный рубль должно приходиться восемь внешних. Об этом глава компании Сергей Куликов заявил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

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«Мне кажется, – если говорить про дальнейшую реинкарнацию, – «Роснано», если Вы помните, проходила путь от госкорпорации до акционерного общества, то есть, наверное, настало время подумать о частно-государственном партнерстве. То есть во вновь создаваемых фондах мы можем в принципе уже увеличивать долю частного инвестора. У нас в стратегии есть такая амбиция, что мы будем привлекать в первой половине ее реализации в пропорции один к четырем, то есть на один рубль государственный или квазигосударственный четыре внешних, и к концу срока реализации – один к восьми», — цитирует пресс-служба Кремля Куликова.

По его словам, за все время работы «Роснано» – до 2020 года – было привлечено 65 млрд внебюджетных рублей. В прошлом году в проекты было вложено 68 млрд рублей, из которых только 4 млрд – собственные средства, остальное – внешнее финансирование.

Куликов отметил, что команду уже «перезагрузили, уважительно к основателям», привлекли молодежь, добавили компетенций, которых не доставало, и теперь готовятся к реализации проектов в области экологии, здравоохранения, мобильности, энергетики и безопасности.

«Но мы с Вами понимаем, что в этой связи одна из ключевых задач – это дальнейшие шаги по оздоровлению финансовой ситуации», — заявил на это Путин.

В Telegram-канале «Роснано» уточняется, что за 2021 год компании удалось вернуть 50 млрд рублей вложенных средств, сократить долговую нагрузку на 20 млрд рублей и прирастить портфель на 30%. Также, как сообщает пресс-служба компании, на встрече с президентом обсуждались «системные ошибки и роль представителя акционера, заболевания в развитии компании, серьезные развилки на пути с применением системы технологического предпринимательства».