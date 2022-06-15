Госдума приняла закон об упрощении процедуры трудоустройства для иностранных IT-специалистов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об упрощении процедуры трудоустройства для иностранных граждан, работающих в сфере IT. Инициатива также предполагает упрощенное получение такими специалистами и членами их семей вида на жительство в РФ.

Документ опубликован в электронной базе нижней палаты российского парламента.

«Законопроект направлен на упрощение процедур трудоустройства иностранных граждан, являющихся специалистами в сфере информационных технологий и привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и получения этими гражданами и членами их семей вида на жительство в Российской Федерации», — указывается в пояснительной записке к законопроекту, который был внесен правительством в Госдуму в конце апреля.

В соответствии с новым законом, зарубежные IT-специалисты будут получать вид на жительство в России упрощенно, без необходимости получать разрешение на временное проживание в стране. Кроме того, будет отменено условие, по которому такие граждане могут быть трудоустроены лишь при наличии разрешения на работу или патента. Предполагается также, что работодатели не будут обязаны оформлять разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

Уточняется, что вид на жительство может быть аннулирован для специалистов, которые расторгли трудовой контракт и не перезаключили новый в аналогичной организации в течение 30 дней. Вид на жительство в этом случае будет аннулирован и для членов их семей.

Ранее «Эксперт» писал о том, что по данным Минцифры большая часть уехавших из России после начала спецоперации на Украине граждан, решила вернуться. Как отметил глава ведомства Максут Шадаев, IT-специалисты составляют «значимую часть этой аудитории».