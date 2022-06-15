IKEA продаст все свои фабрики в России

Четыре фабрики IKEA расположены в Есипово (Московская область), Тихвине (Ленинградская область), Великом Новгороде (Новгородская область) и Красной Поляне (Кировская область).

Статья по теме: На «Яндекс.Маркете» продаются товары ушедшего из России шведского бренда IKEA

«За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, группа компаний Inter IKEA и группа компаний Ingka приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо», - сообщили в компании, отметив, что в РФ будет сокращен и штат сотрудников, так как розничный бизнес в России остаётся на паузе.

Компания, как сообщается, распродаст товары, которые находятся на складах, сотрудникам и клиентам. Ранее в ряде сетевых источников и СМИ уже появилась информация о том, что товары из IKEA появились на платформе маркетплейса «Яндекс.Маркет». При этом юристы Pen & Paper назвали такую перепродажу полностью законной.

Что же касается распространившейся ранее в СМИ информации о том, что IKEA решила окончательно уйти из России, то она не соответствует действительности, сообщили «Известия», ссылаясь на свой источник. Согласно ему, компания будет искать возможность для возобновления деятельности.

В России у IKEA 14 магазинов в торговых центрах «Мега», несколько магазинов городского формата «ИКЕА Сити» и дизайн-студий. В 2021 финансовом году (с сентября 2020 по август 2021 года) IKEA увеличила продажи в России на 31% (размер выручки компания не раскрывает). Выручка ООО «Икеа Дом» (управляет магазинами IKEA в РФ) по РСБУ в 2020 календарном году выросла на 6,7%, до 123,1 млрд рублей.

