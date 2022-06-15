Константин Иванов: «На «Летних балетных сезонах» мы покажем, что Марийский театр — один из лучших в стране»

Театр привозит в Москву 7 спектаклей и танцует на «Сезонах» с 1 по 12 июля. Мы поговорили с Константином Ивановым о новинках гастрольного репертуара, эффективном управлении творческим коллективом и как можно привлечь молодежь в театр.

— Константин Анатольевич, с каким репертуаром приедет Марийский академический театр оперы и балета в российскую столицу?

— У театра довольно большой репертуар, рассчитанный на самую разную публику. У нас идет почти вся классика, есть и уникальные спектакли, такие как «Мастер и Маргарита», «Кармина Бурано», «Катулли Кармина», «Триумф Афродиты», все они — в постановке Май-Эстер Мурдмаа. Недавно состоялась премьера балета «Русский Гамлет» легендарного хореографа Бориса Эйфмана, «Анюта» в хореографии Владимира Васильева и другие.

Организаторы XXI «Летних балетных сезонов» пригласили нас именно с классическим репертуаром. Особенно хочу выделить балет «Бахчисарайский фонтан», в котором я выступаю не только как автор либретто, хореограф и балетмейстер-постановщик, но и как исполнитель роли хана Гирея. В Москву мы привезем «Лебединое озеро», «Жизель», «Эсмеральду», «Чиполлино», которые уже проверены временем и особенно любимы зрителями. Мы уже дважды представляли свои спектакли на «Летних балетных сезонах», только в прошлом году из-за пандемии было принято решение не участвовать.

— Какое «Лебединое озеро» увидят зрители в этом году?

— «Сезоны» откроются «Лебединым озером» в моей редакции. В целом, спектакль динамичный, зрелищный, в нем много мужских кордебалетных сцен, по-новому я решил партии Наставника Принца и Злого Гения, кстати, в его костюме есть большие крылья, с которыми сложнейшая танцевальная техника смотрится очень эффектно. В партии Принца много монологов и других необычных сценических решений. И финал отличается от традиционных спектаклей: в нашей версии никто не гибнет, зло отступает, а добро побеждает. Словом, советую обязательно прийти на спектакль и все увидеть своими глазами.

— Какие еще интересные спектакли Марийского театра увидят зрители XXI «Летних балетных сезонов»?

— Балет «Жизель», где классическая история любви решена с достаточной долей интриги, а во втором акте зрителей ждет неожиданный финал. Балет «Чиполлино» всегда пользуется неизменной любовью детей и родителей, я рекомендую посмотреть его и взрослым зрителям. Либретто написано Генрихом Майоровым, музыка Карена Хачатуряна. Это версия спектакля, который Майоров ставил в Большом театре, яркий, позитивный, солнечный. «Щелкунчик» очень хорош для семейного просмотра.

— Чем отличаются спектакли классического репертуара в версии Марийского театра оперы и балета?

— Когда я говорю, что в наших спектаклях минимум пантомимы и максимум танцев, это значит, что зрителю не нужно тратить время, чтобы погрузиться в сюжет. Публика достаточно хорошо знакома с большинством классических сюжетов и готова сконцентрироваться на деталях постановки, на эффектном танце. Все спектакли Марийского театра очень динамичны, проходят на едином дыхании.

— В «Бахчисарайском фонтане» вы исполняете роль хана Гирея, являетесь постановщиком, автором либретто и хореографии. Расскажите, как шла работа над спектаклем?

— Образ хана Гирея выведен в этой постановке на первый план, и в этом смысле мы лишь следуем за пушкинским первоисточником. Вот почему танцевальные партии Гирея достаточно мощные. Особо хочется отметить работу художника-постановщика Владимира Королева, ему удалось сделать спектакль эстетически привлекательным. В нашей версии пантомима сведена к минимуму, это достаточно стремительное двухактное действие. Балет всегда пользуется неизменным успехом.

Спектакль создан два года назад, сочинял я его в разгар пандемии, когда было много свободного времени. Мне было особенно интересно прикоснуться к объемному и неоднозначному образу хана Гирея. Как правило, балет — это искусство молодых, но я нахожусь в хорошей физической форме, занимаюсь каждый день и могу исполнять эту роль. Мне было нетяжело совмещать все ипостаси, так как моя профессия — это артист балета и режиссер хореографии.

— В 28 лет вы возглавили Марийский театр оперы и балета и вывели его на топовые позиции, поставив в один ряд с ведущими российскими театрами. Как вам это удалось?

— Когда мне, в сущности, молодому человеку, предложили стать руководителем театра, я сразу понял, какую огромную работу предстоит сделать. Сложность была в том, что про Марийский театр мало кто слышал, и его состояние было весьма плачевным. Уже в 1999 году я решил сделать упор на школу Марийского балета, в 2000-м году стал художественным руководителем балета, а в 2001-м — возглавил весь театр. На тот момент для меня это было непростое решение: в Москве, в Большом театре, я был премьером, у меня была, без прикрас, феноменальная карьера. Скажу так: уговорили, но мне стало сложно совмещать. После закрытия Большого на реставрацию в 2004 году я принял решение всецело погрузиться в проблемы Марийского театра. Пришлось приложить много усилий, главное, надо было искать молодых артистов. В 2001 году я поехал в Казанское хореографическое училище и пригласил к нам сразу половину выпуска. Параллельно мы развивали школу Марийского балета, и результат не заставил себя долго ждать — уже через шесть лет наши ученики стали танцевать ведущие партии. Их появление на российском балетном пространстве всех шокировало: никто даже не предполагал, что марийский балет существует. Особенно все удивились, когда ребята стали занимать первые места на конкурсах и фестивалях. Если вы посмотрите наши спектакли, то 98% артистов на сцене — это наши выпускники. Благодаря своей школе мы самодостаточные и никого не уговариваем приехать к нам на работу. Приглашаем столичных зрителей посмотреть наши спектакли в рамках XXI «Летних балетных сезонов» и убедиться, что балет в Марий Эл существует на самом высоком уровне, наряду с лучшими балетными школами страны.

— Как вы совмещаете такие, на первый взгляд, контрастные роли — артиста, худрука и министра?

— Республика Марий Эл небольшая, и логистика перемещения позволяет за день сделать многое. В обеденное время я занимаюсь со студентами, вечером, в выходные и праздничные дни я — в театре. В Министерстве сложилась хорошая команда, всегда, когда того требуют задачи, нахожусь на работе и решаю вопросы. Главное — правильно распределить время, хотя, конечно, не обходится без форс-мажоров. Стараюсь не жертвовать никаким своим делом, ни как руководитель, ни как педагог, ни как министр.

— Театр и современная молодежь. Этот вопрос в наш цифровой век соцсетей и клипового мышления стоит особенно остро. Как вы привлекаете молодых людей в театр?

— Как говорится, «насильно мил не будешь». Поэтому молодежь в театр можно привлечь только очень качественным интересным продуктом. Вот пример: 4 июня на берегу Волги в предместье Шереметьевского замка мы показывали балет «Раймонда». Было огромное количество молодых людей, которые приехали со всех окрестностей. Полторы тысячи посадочных мест, много публики, которая смотрела стоя.

Я против, когда в театр «загоняют» молодежь, когда школы проводят так называемые дни театра и приводят старшеклассников добровольно-принудительно. Считаю, что театр должен думать о качественном репертуаре с сильным сценическим решением и красивыми костюмами, тогда он будет интересен зрителям.

Взять хотя бы наш балет «Русский Гамлет» в постановке Бориса Эйфмана. Вообще, это уникальный случай, что мне удалось уговорить такого мастера работать в нашем театре, ведь он не ставит в сторонних театрах. В итоге на сцене — безумно красивая хореография, а у нас в репертуаре — очень сильный спектакль. Именно такими постановками — когда тебя захватывает все — и нужно привлекать молодежь.

— У вас есть формула успешного руководителя?

— Надо быть профессионалом, и одновременно чуть лучше других. Только в этом случае тебя будут уважать в профессии. Поэтому нужно постоянно учиться и стремиться идти только вперед.