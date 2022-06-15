Криптовалюты и русская классика

Легализация криптовалют — это очень обсуждаемый на сегодняшний день вопрос, поскольку в текущей ситуации идет поиск решений по выходу из сложного и многоаспектного экономического кризиса. Многие говорят, что криптовалюты по крайней мере могут стать решением в части обхода санкций. Но я хочу порассуждать о возможностях, которые открывают для экономики криптовалюты, по-другому.

Давайте посмотрим на ситуацию сквозь призму смены макроэкономических циклов, или техноукладов. Понятно, что сейчас в мире накоплен большой пакет новых технологий, которые в комплексе неизбежно изменят экономику и общество быстро и радикально, как это всегда бывало при смене техноукладов. Вопрос не в том, случится это или нет, а в том, когда это случится. Понятно также и то, что выигрывают всегда те государства, которые успевают овладеть новыми технологиями в первых рядах. Распределенные реестры и криптовалюты относятся к таким технологиям. Наивно полагать, что мы сможем закрыться от них. Я предлагаю рассуждать здраво, стимулировать позитивные изменения и при этом контролировать неизбежные негативные побочные эффекты. Итак, некоторые аспекты, влекомые вхождением в нашу жизнь криптовалют, их плюсы и минусы.

Русская классика как зеркало смены техноукладов

Читая Льва Толстого, Чехова, мы видим человеческие трагедии, которые происходят не только на фоне, но и в результате тектонических изменений в экономике и социуме. Отмена крепостного права, судьбы дворянства, превращение крестьян в пролетариев, — все эти процессы, как ни странно, во многом перекликаются с теми изменениями в мире, которые повлечет за собой вхождение в нашу жизнь криптовалют.

Цифровые деньги — это не некая отдельная технологическая инновация вроде беспилотного такси. Цифровые деньги изменят всю экономику, все общество. И в перекличке с литераторами прошлого, которые были великими мыслителями, мы можем с большой вероятностью предположить, что вслед за новыми технологиями произойдет cмена социальной структуры общества, вслед за изменением социальной структуры изменится и общественное сознание. Распределенные реестры изменят сознание общества. Мы привыкли думать, что государство должно быть устроено именно так, и всё право, в том числе основанное на римском праве после реформы Наполеона, — это незыблемо. Технологически распределенные реестры поменяют эту незыблемость и перевернут общество.

Борзые щенки как символ уходящих денег

Знаете ли вы, какая валюта была самой сильной в нашей стране перед отменой крепостного права? Вы, скорее всего, подумаете про золотой рубль. Но я о другом. В Российской империи все можно было купить тогда за борзых щенков: имение, телегу, корову, других крепостных. И борзые щенки стоили гораздо дороже, чем люди-крепостные. К чему это я говорю, — а к тому, что с отменой крепостного права изменились отношения, и деньги распространились на все общество: раньше у крепостных денег не было, а теперь появились. И теперь уже за борзыми щенками ухаживали не крепостные крестьяне бесплатно, а за эту работу надо было платить. Вот такая поучительная история. С приходом криптовалют в нашу жизнь наличные деньги, как когда-то борзые щенки, перестанут быть необходимыми, и будут заменены более универсальным средством взаиморасчетов. Как когда-то произошла оцифровка реальности деньгами, на новом витке развития произойдет оцифровка реальности криптовалютами.

В нашу жизнь войдут частные деньги — это не деньги в привычном для нас понимании, а средство цифровой идентификации онлайн и оффлайн объектов и информационных сущностей. Соотношение этих цифровых идентификаторов станет новым мерилом ценностей. И тогда взаиморасчеты будут производиться без посредничества единой универсальной валюты, поскольку она будет просто не нужна.

Деньги как память

В 1998 году Нараяна Р. Кочерлакота опубликовал статью под названием «Money is memory» («Деньги — это память»). Эта статья добавляет понимание еще одного важного свойства денег к общепринятым их свойствам: деньги — это средство сбережения, деньги — средство обмена и / или единица счета. Функция памяти денег по Кочерлакоте заключается в том, что по денежным потокам можно отслеживать бухгалтерскую и экономическую историю деятельности субъектов.

Криптовалюты это свойство денег выведут на новый уровень, поскольку все транзакции будут производиться в блокчейне, а значит, без посредников. Когда технология проникнет в массы не на пять процентов, а скажем, на восемьдесят, то станет очевидной избыточность в транзакциях посреднической функции банков, да и государства тоже.

Учитывая сказанное, я думаю, что в обозримом будущем криптовалюты не легализуют, потому что если это случится, то государству в привычном для нас понимании придёт конец. Проблема не в применимости технологии блокчейн для тех или иных задач, а в том, что эти технологии государству не нужны. Потому что государство является доверенным лицом для нас всех, и ему для сохранения этой своей роли больше подходят технологии централизованных баз данных, — чтобы государство продолжало изменять записи в них, то есть администрировать эти базы данных. Таким образом, у государства есть объективные причины сохранить контроль за выпуском денег.

Что же касается поиска баланса между объективным наступлением новой технологической волны и политической волей, то мне представляется в этом вопросе адекватным следовать общепринятой методологии разработки сценариев, которая часто используется в ситуациях неопределенности. Важно отметить, что эта методология предполагает, что с большой вероятностью в реальной жизни всегда реализуются одновременно более одного сценария.