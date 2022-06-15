Рублевые спекулянты сыграли на трубе

Утренняя просадка рубля была быстро выкуплена, и до обеда российская валюта не очень уверенно, но укреплялась. На непродолжительное время пара доллар-рубль сходила под отметку 56, но развить успех рублю не удалось.

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Тому было несколько причин. Во-первых, в последние дни явно видно усиление спроса на доллары и евро. Скорее всего, это восстают из пепла импортеры, которым теперь разрешен «параллельный импорт», то есть закупка товаров без разрешения их правообладателей у третьих лиц. Это не может не радовать.

«Вероятно, баланс спроса и предложения инвалюты начал находить равновесную точку, и покупателей в какой-то момент может стать больше», — отмечает Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».

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Спекулянты же опасаются играть на повышение курса рубля, несмотря на то, что на днях можно ожидать увеличения предложения валютной выручки вследствие наступления налогового периода и активной фазы расчетов европейских потребителей за газ.

Именно с газом сейчас возникает много вопросов. Сегодня «Газпром» сообщил об очередном снижении прокачки газа по «Северному потоку» до 67 млн куб. м в сутки при плановой мощности трубопровода в 167 млн куб. м. Компания объясняет это вынужденной остановкой еще одного газотурбинного двигателя Siemens и невозвратом германской компанией другого двигателя из ремонта.

На этой информации цены на спотовый газ в Европе сегодня взлетели еще более чем на 20% (вчера более чем на 15%) и приблизились к $1300 за тысячу кубометров.

Такой рост обоснован. Свободного сжиженного природного газа в США и на Ближнем Востоке нет. Украина сократила транзит российского газа по «форс-мажорным обстоятельствам», транзит через Польшу запрещен российскими властями, а запускать «Северный поток — 2» не хочет Запад.

Но даже такой рост цены не компенсирует падение выручки от снижения физических объемов поставок газа. Поэтому приток «газовой валюты» на Московскую биржу может существенно сократиться.

Кроме того, сегодня после закрытия российских торгов будут объявлены итоги заседания ФРС США, а также состоится пресс-конференция ее главы Джерома Пауэлла. Это может вызвать сильные движения не только американского рынка акций, но и котировок сырьевых товаров. Завтра спекулянты будут отыгрывать их попытками раскачать рубль.

В результате, сегодня рубль ослаб к доллару на 0,6%. Последняя сделка прошла по котировке 56,96 руб. за доллар.

Однако принципиально ситуация по паре доллар-рубль не изменилась. Она продолжает консолидацию, готовясь к новому краткосрочному тренду. Скорее всего, рубль традиционно вырастет в конце месяца, и курс обоснуется в районе 50-55 руб за доллар.