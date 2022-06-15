Денис Мантуров считает существующую политику импортозамещения в России эффективной

Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ, не считает политику импортозамещения неэффективной. По его мнению, стопроцентное замещение импорта — неразумно.

«Часто приходится слышать высказывания , что политика импортозамещения оказалась неэффективной, - сообщил он изданию «Коммерсантъ». - Не могу с этим тезисом согласиться по одной простой причине — более 20 отраслевых планов, которые были утверждены в конце 2014 года, за все это время были выполнены ровно в тех параметрах, которые изначально были заложены.»

Министр отметил, что эти планы удалось выполнить в соответствии с поставленными целями и подчеркнул, что стремления заместить импорт на 100% никогда не было, и на сегодняшний день он также считает это просто неразумным.

По словам Мантурова, пытаться заместить весь импорт в одночасье достаточно дорого, и это не даст положительного экономического эффекта.

При этом полное импортозамещение необходимо в отраслях, относящихся к сферам национальной безопасности, отметил Мантуров. Это предприятия оборонно-промышленного комплекса и продукции военного назначения.

«И здесь не стоит вопрос об экономике — здесь стоит вопрос о национальной безопасности. Поверьте, у нас все делается и будет делаться исходя их этих принципов», — добавил глава Минпромторга РФ.

Стоит отметить, что в конце мая председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила о том, что государственную программу импортозамещения необходимо актуализировать и даже пересмотреть. По её мнению, программа имеет медленные темпы, а России требуется ускорение.

