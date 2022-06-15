Минфин назвал фейком сообщения о заморозке валютных счетов

Минфин опроверг появившиеся в мессенджерах сообщения, что якобы в целях усиления валютного контроля будет замораживать валютные счета тех, кто не сможет подтвердить источник дохода. Данная информация является фейком, заявил Минфин в своем Telegram-канале.

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«В связи с появившимися вTelegram-каналах сообщениями о том, что Минфину поручено усилить валютный контроль и заморозить валютные счета без подтверждения источника дохода сообщаем, что данная информация является фейком», — сообщили в ведомстве.

Кроме того подчеркивается, что Минфин РФ вообще не имеет полномочий по осуществлению контроля за валютными операциями и не контролирует происхождение средств.