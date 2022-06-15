Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов во Львовской области

В городе Золочев Львовской области крылатые ракеты «Калибр» уничтожили склад боеприпасов к оружию, которое Украине передали страны НАТО. На складе, в частности, находились боеприпасы к американским 155-мм гаубицам M777.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечается, что в районе поселка Малиновка Харьковской области российская авиация уничтожила четыре гаубицы M777 и семь орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, десять танков и других бронированных машин, 18 специальных автомобилей, а также три установки РСЗО «Град» и три минометных расчета. Кроме того, ликвидированы свыше 300 националистов.

По информации оборонного ведомства, в районе железнодорожной станции Орловщина Днепропетровской области и станций Доброполье и Покровск на Донбассе уничтожено большое количество вооружения и военной техники из США и Европы; в Николаевской области на военном аэродроме Вознесенск разрушена украинская авиационная техника.

Сообщается, что удары нанесены по радиолокационной станции контроля воздушного пространства в районе Лисичанска, ЗРК «Бук-М1» в районе населенного пункта Соледар, складам боеприпасов в районах Горское и Верхнекаменское, а также двум пунктам управления ВСУ и узлу связи вблизи населенных пунктов Переездное и Ивано-Дарьевка.