Минпромторг обещает оздоровление экономики РФ через ее трансформацию и индустриализацию

Первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков видит исторические возможности в текущих условиях для развития южных и восточных регионов России. В своем выступлении в рамках Петербуржского экономического форума (ПМЭФ) он заявил, что экономика РФ находится на пороге невиданной трансформации, новой индустриализации, которая сделает экономику страны более здоровой, более структурно сбалансированной, чем она была до февраля этого года.

Василий Осьмаков рассказал о новых нишах, которых открывается очень много. По его мнению, экономику страны «… ждет некая новая индустриализация, в которую, конечно, надо вкладываться». Он подчеркнул, что Россию невозможно изолировать в полном объеме и сейчас открываются возможности для развития южных и восточных регионов России для более грамотного и сбалансированного размещения производственных логистических мощностей по стране.

Ранее в этом месяце глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что В 2022 году 54 региона получат свыше 3,7 млрд рублей, в том числе, на докапитализацию региональных ФРП. В ближайшее время ожидается конкурс на софинансирование региональных программ развития промышленности через инструмент Единой региональной субсидии на 2023 год. По задумке эти средства помогут регионам снизить затраты предприятий на обновление мощностей, простимулируют инвестиционную активность в регионах.