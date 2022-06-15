Мишустин: экономика России справляется с санкционным давлением

Российская экономика на данном этапе справляется с санкционным давлением; граждане и бизнес получают необходимую поддержку.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«По поручению президента правительство оперативно принимает решения для укрепления устойчивости нашей экономики в условиях беспрецедентного внешнего давления, оперативный штаб обрабатывает все предложения и, соответственно, после одобрения они включаются в план первоочередных действий», — заявил глава кабмина во время вводной стратегической сессии ПМЭФ по основным направлениям экономической политики в условиях внешнего санкционного давления. По словам Мишустина, за три месяца в этот план вошло свыше 300 мероприятий. «Многие идеи уже нормативно закреплены. Граждане, бизнес и различные отрасли получают необходимую помощь и поддержку», — подчеркнул премьер. Он добавил, что экономика России «плавно адаптируется» к новым реалиям.

«В целом можно сказать, что на данном этапе наша экономика справляется с санкционным давлением. В значительной степени этому способствуют решения, принятые в рамках достижения национальных целей развития до 2030 года», — отметил глава российского правительства.

Он пояснил, что часть принятых в последние месяцы мер рассчитана на краткосрочную перспективу, что позволяет бизнесу принимать оперативные решения, в частности, выстраивать торговые цепочки, находить новых поставщиков и корректировать сроки выполнения обязательств.

Мишустин уточнил, что такая политика должна подкрепляться мерами, рассчитанными на среднесрочную перспективу в ближайшие три года и более масштабный период.

«Глобальная цель нашей с вами работы — обеспечение экономического суверенитета РФ. У страны достаточно собственных ресурсов, чтобы продолжить развитие, игнорируя все попытки нас как-то задержать, остановить, вовсе повернуть назад. Предстоит определить, как будут меняться ключевые тренды в связи с новыми обстоятельствами на различных рынках, что произойдет в конкретных отраслях промышленности, где лучше предусмотреть дополнительную подушку безопасности или ускорить темп движения вперед, какое финансирование для этого потребуется и чем еще может помочь государство», — сказал премьер-министр.

Открывшийся 15 июня Петербургский международный экономический форум проходит в 25-й раз. На площадке ПМЭФ выступают лидеры бизнеса, политики, а также представители экспертного и научного сообществ. В работе форума принимает участие президент России Владимир Путин.