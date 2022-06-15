На «Яндекс.Маркете» продаются товары ушедшего из России шведского бренда IKEA

Крупнейший российский маркетплейс «Яндекс.Маркет» предлагает мебель и другие товары приостановившей свою деятельность в России сети IKEA, сообщает РИА Недвижимость. Какие конкретно компании предлагают товары под брендом шведской компании, а также то, продукция ли это локализованных производств, или она ввезена в качестве параллельного импорта, пока не сообщается.

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«Специфика работы маркетплейса заключается в том, что десятки тысяч продавцов могут размещать на нашей платформе миллионы товаров. Действительно, на "Яндекс.Маркете" сейчас есть несколько таких предложений, мы уже их проверяем», — рассказали в пресс-службе маркетплейса.

По мнению партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Станислава Данилова, перепродажа товаров определенного бренда является абсолютно законной, поскольку продавцы в данном случае защищены статьёй 1487 ГК РФ об исчерпании исключительного права на товарный знак. Если с согласия изначального правообладателя товар был когда-либо продан, после этого он может свободно обращаться на рынке без необходимости получения повторного одобрения, пояснил он.

«Если бы было иначе, то тогда в принципе все секонд-хенды должны были бы получать повторное согласие условных Zara, D&G и Nike на продажу товаров, которые были сданы туда на реализацию, как и все автосалоны, которые торгуют подержанными автомобилями должны были бы получать согласие производителя. Поэтому проблемы в том, что данный конкретный бизнес или практика касается товаров, которые продаются под брендом IKEA, абсолютно никакой нет», — подчеркнул адвокат Данилов.

В пресс-службе IKEA пока никак не прокомментировали предложение товаров шведского бренда на платформе «Яндекс.Маркет».

Ещё в марте IKEA прекратила все продажи в России. Тогда сообщалось, что магазины сети не будут работать до конца августа. Однако с 1 июня в магазинах IKEA начали работу отделы возврата товаров.

Стоит отметить, что IKEA до августа продлила выплату зарплат 15 тысячам российских сотрудников.

Гендиректор сети гипермаркетов товаров для дома Hoff Максим Гришаков считает, что уход IKEA из России неоднозначно повлияет на рынок мебели. По его словам, выручка Hoff выросла после прекращения работы IKEA на территории страны, но в будущем отсутствие сильного конкурента может стать причиной снижения качества товаров.

В мае произошло снижение потребительской активности населения после ажиотажного спроса и скупки продовольственных товаров населением и падения курса национальной валюты, продолжает эксперт. Предпринятые правительством меры по организации параллельного импорта и организация новых логистических цепочек оказали свое воздействие на замедление роста цен на непродовольственные товары, электронику и бытовую технику. Замедление роста цен на товары и услуги привело к снижению инфляции в мае до 17,5 % годовых.

Определенный вклад в снижение темпов инфляции внесло и изменение структуры потребления: резко уменьшился, если не прекратился, импорт по отдельным группам непродовольственных и продовольственных товаров из-за санкций Евросоюза и США. В результате, указывает Валерий Корнейчук, в мае рост цен на продовольственные товары замедлился, а на непродовольственные товары — остановился в ожидании начала поставок параллельного импорта, который в конце мая уже и начался.

Это дает основания для прогнозов о том, что инфляции в России в 2022 году не превысит 15 % по итогам года. В 2023 году можно ожидать снижения инфляции до 8% годовых, в 2024–2025 годах инфляция вернется к уровню 4%, ориентиру Банка России, прогнозирует аналитик.

