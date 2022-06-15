Оборудование для обнаружения скрытого оружия разработали в ОЭЗ Москвы

Инновационную систему, не имеющую аналогов, для обнаружения опасных предметов из углеродного волокна создали в особой экономической зоне (ОЭЗ) Москвы. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Резидент ОЭЗ Москвы – компания «Диагностика-М» – создала систему раздельного обнаружения запрещенных к проносу предметов, выполненных не только из металлов, но и из углепластиков, которые применяются для изготовления оружия скрытого ношения. Это досмотровое оборудование на 98% состоит из отечественных комплектующих. Производство всех основных узлов и деталей – от печатных плат до компонентов корпуса, необходимых для выпуска нового высокотехнологичного оборудования, сосредоточено в России. Серийный выпуск системы планируется начать до конца 2022 года», – рассказал Овчинский.

Новое решение станет первой разработкой, которая поможет определять изделия из углепластика в металлоискателях. Кроме того, система поможет не только обнаружить этот материал, но и выделить его в отдельный класс. Это позволит создать селективные программы безопасности. Кроме того, благодаря системе появилась возможность видеть запрещенные опасные объекты, игнорируя предметы личного пользования, такие как ключи, фурнитура одежды, ювелирные украшения и многое другое.

Компания «Диагностика-М» планирует до конца 2022 года полностью подготовить к выпуску оборудование под названием ВИДЕКТ-СМ-21, которое не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом, сообщил генеральный директор предприятия Владимир Усачев.

«Эта досмотровая система впервые в мире позволяет выявлять и классифицировать опасные предметы из металла и неметалла, проносимые на теле человека. Для изготовления данной продукции будут применяться разработанные специалистами компании высокотехнологичное оборудование и средства интеллектуальной автоматизации. Эти инновационные технологии позволят значительно сократить сроки изготовления готовых изделий за счет снижения общего объема ручного труда», – пояснил Усачев.

Продукты компании обеспечивают антитеррористическую безопасность на транспорте, таможне, почте и в местах массового скопления людей. Это стратегическая альтернатива для импортозамещения зарубежных аналогов, отметил генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев.

«Компания входит в кластер высокотехнологичных производств, где работают 14 предприятий различных направлений: от 3D-печати и электротехники до измерительного и образовательного оборудования. За время работы в ОЭЗ Москвы они изготовили продукцию на сумму более 2,3 миллиарда рублей. Более половины всей этой суммы составляет вклад “Диагностики-М”», – добавил Дегтев.