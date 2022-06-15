Оплаты по карте «Мир» можно будет совершать по QR коду с мобильного устройства

С 25 октября банки, выпускающие и обеспечивающие прием карт «Мир», смогут выполнять операции оплаты и возврата с использованием QR-кодов, сообщают «Известия».

Согласно бюллетеню национальной платежной системы «Мир», это станет возможным только после аутентификации владельца карты. Держатель карты «Мир» должен будет сформировать QR-код на своем мобильном устройстве и предъявить его для считывания сканером в торговом предприятии, прокомментировали новость сотрудники НСПК «Мир». Техническая возможность по реализации сервиса оплаты с использованием QR-кодов, сформированных в мобильных устройствах держателей карт, будет предоставлена кредитным организациям со стороны платёжной системы «Мир».

Представители банковского сообщества положительно оценили новые возможности отечественной платежной системы. В банке «Открытие» отметили, в частности, что нововведение предусматривает генерацию QR-кодов в собственном мобильном приложении и в сервисе MirPay. Как считают специалисты банка, этот способ удобнее, чем действующий сейчас в системе быстрых платежей.

Оператор платёжной системы «Мир» — АО «Национальная система платёжных карт». Открытая эмиссия карт платёжной системы «Мир» началась 15 декабря 2015 года. По состоянию на апрель 2022 года к платёжной системе «Мир» присоединились 235 банков, 135 из которых выступают эмитентами платёжных карт.