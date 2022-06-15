Потенциальная емкость рынка метавселенной достигнет $5 трлн к 2030 году

Ежегодные расходы компаний и потребителей в мире, связанные с метавселенной, могут достичь $5 трлн к 2030 году, сообщил Интерфакс, ссылаясь на исследование McKinsey & Co. Объемы электронной торговли в рамках метавселенной могут вырасти до 2-2,6 трлн долларов США, в то время как емкость рынка виртуальной рекламы составит 144-206 млрд долларов США.

В докладе McKinsey & Co говорится, что метавселенная распространится на пять видов повседневной активности — игры, социализация, спорт, покупки и удаленное обучение.

Еще более оптимистично в отношении финансовых перспектив метавселенной настроены аналитики Citi. В апреле этот крупный международный банк опубликовал отчет, в котором утверждается, что к 2030 году емкость рынка метавселенной достигнет 8-13 трлн долларов США, а общее количество пользователей — 5 млрд человек.

Метавселенная представляет собой виртуальный мир, в котором объекты взаимодействуют друг с другом также, как и в реальном мире. Виртуальный мир позволяет заводить цифровых двойников, которые могут участвовать в совещаниях, посещать концерты, обучаться, смотреть фильмы и пр.