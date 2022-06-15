Транзит газа по «Северному потоку» сократится до 67 млн куб. м в сутки

«Газпром» сообщил, что прокачка по газопроводу «Северный поток» снизится до 67 млн куб. м в сутки из-за вынужденной остановки еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая».

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая"», —указывается в сообщении Telegram-канала компании.

Уточняется, что суточная производительность КС «Портовая» упадет с 01:30 по московскому времени 16 июня до 67 млн куб. м в сутки.

Накануне, 14 июня, сообщалось, что «Газпром» сократит прокачку газа по «Северному потоку» на 40% из-за того, что правительство Канады запретило поставку отремонтированной на монреальском заводе немецкой компании Siemens Energy газовой турбины. В результате стоимость газа в ЕС вновь превысила $1000 за 1 тыс. кубометров.

В связи с остановкой еще одного агрегата прокачка по газопроводу в Германию может снизиться уже на 60%.

На фоне этой информации цена на газ в Европе поднялась более чем на 10%, до $1200 за 1 тыс. кубометров.

Как ранее писал «Эксперт», высокие цены на энергию в 2022 году, по прогнозам, крайне негативно скажутся на росте европейской экономики. В прошлом году российский газ обеспечил почти 40% потребностей Европы в природном газе. Особенно сильной оказалась зависимость энергоемких секторов экономики: химической промышленности, производства удобрений, металлургии и т.д. В этих секторах начали ощущать с каждым днем усиливающееся давление еще за 8 месяцев до 24 февраля. С каждым днем растет количество предприятий, которые не выдерживают борьбы с конкурентами из США, Ближнего Востока и других регионов, где цены на энергию значительно ниже, чем в Европе.