Россия и Китай договорились о расширении сотрудничества до «рекордных показателей»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились расширять взаимодействие в энергетической, промышленной и транспортной сферах.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двустороннее сотрудничество в условиях антироссийских санкций. «Подробно рассмотрены состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества, объемы которого по итогам 2022 года, как ожидается, достигнут рекордных показателей. Условлено о расширении кооперации в энергетической, финансовой, промышленной, транспортной и других сферах», — говорится в сообщении.

. Кроме того, лидеры двух стран затронули международные проблемы. Путин и Си Цзиньпин обратили внимание на осложнившуюся в результате санкционной политики Запада ситуацию в мировой экономике и обсудили развитие военных и военно-технических связей.

«При обсуждении ситуации на мировой арене подчеркивалось, что Россия и Китай, как и ранее, выступают с единых или весьма близких позиций, последовательно отстаивают основополагающие принципы международного права, добиваются построения подлинно многополярной и справедливой системы международных отношений», — указано в сообщении. Президент РФ и председатель КНР подтвердили готовность к скоординированной работе в многосторонних форматах, включая ООН.

Сообщается, что Владимир Путин изложил «принципиальные оценки» по ситуации на Украине. «Председатель КНР отметил правомерность предпринимаемых Россией действий по защите коренных национальных интересов перед лицом созданных внешними силами вызовов ее безопасности», — указывается в сообщении Кремля.

В апреле сообщалось, что Китай намерен продолжать развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство и сотрудничество с Россией, независимо от изменений на международной арене. Кроме того, крупнейшая китайская нефтегазовая компания CNPC заявила, что не будет закупать газ и нефть из России по скидке, несмотря на «определенное влияние», которое оказывают западные санкции в отношении Москвы.

Ранее «Эксперт» писал о том, что товарооборот России и Китая в январе — мае вырос в годовом исчислении на 28,9%, составив $65,81 млрд.