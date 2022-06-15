Российский рынок акций нашел силы для роста

Первую половину дня российский рынок акций болтался недалеко от уровня вчерашнего закрытия, но после обеда покупатели активизировались. Отчасти это можно объяснить небольшим снижением курса рубля, благоприятно влияющем на финансовое положение экспортеров.

Возможно также, что на рынок стали поступать свежие деньги, полученные от закрытия трехмесячных 20-процентных банковских депозитов и вырученные от фиксации прибыли вследствие бурного роста курса облигаций.

Второй день подряд неплохо выглядит банковский сектор. Но если вчера опережающий рост показали бумаги ВТБ, то сегодня инвесторы более активно скупали Сбер, который вырос на 1,8% против 0,6% у ВТБ.

Трейдеры ждут некоторого улучшения финансового состояния банков вследствие оживления рынка кредитования и доходов от вложений в ОФЗ. Впрочем, какова на самом деле ситуация в банковском секторе мы узнаем нескоро: банки пока не хотят публиковать финансовую отчетность.

Несмотря на фундаментальную силу, приближение отсечки реестра под дивиденды и благоприятные для «быков» технические факторы, котировки акций «Газпрома» снизились на 0,5%. Поводом для умеренных распродаж стала информация об очередном сокращении прокачки газа в Европу.

Но совершенной неожиданностью стал рост акций «Лукойла» на 5,7% без каких-либо новостных поводов для этого. Вчера эта бумага выглядела намного хуже рынка в целом и своего основного конкурента — «Роснефти». Поэтому неудивительно, что сегодня акции «Лукойла» бросились вдогонку. Но все же почти 6-процентный рост выглядит избыточным. С большой вероятностью завтра мы увидим по этой бумаге фиксацию спекулятивной прибыли.

В целом же к среднесрочным покупкам «Лукойла» стоит относиться с осторожностью.

«Акции “Лукойла” в целом выглядели хуже прочих нефтяников в последние месяцы, на что есть две основные причины, — высказал «Эксперту» свое мнение аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. — Во-первых, “Лукойл” стал единственной нефтяной компанией, перенёсшей решение о выплате финальных дивидендов за 2021 год. Вероятно, это было связано с тем, кто крупнейшие акционеры владеют компанией в том числе через иностранные структуры и пока не могут получить выплаты, но рынок подобное решение в любом случае разочаровало. Во-вторых, “Лукойл” достаточно сильно зависит от европейского рынка. Компания владеет в Европе рядом НПЗ, которые обеспечивают почти треть её объёмов нефтепереработки, а также поставляет основные экспортные объёмы морем в ЕС. Иначе говоря, “Лукойл” может стать одной из наиболее пострадавших от эмбарго компанией».

Техническая картина по российскому рынку акций начала вызывать опасения. На дневном графике Индекса Мосбиржи прорисовывается фигура технического анализа «нисходящий треугольник», выход из которой в большинстве случаев происходит вниз.

Впрочем, технический анализ работает далеко не на 100%, иначе все бы трейдеры уже давно были долларовыми миллиардерами.