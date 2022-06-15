Рубль устал подниматься и намерен прилечь

Торги на валютном рынке Московской биржи начались сегодня по привычному для последних дней сценарию. На открытии рынка рубль начал слабеть, но очень скоро эта просадка была залита увеличившимся объемом продаваемой валютной выручки.

В течение первых двух часов торгов курс российской валюты слабо отклонялся от отметки 56,6 руб. за доллар, на которой вчера были завершены торги.

Техническая картина указывает на то, что российская валюта готова временно прервать рост и лечь в боковик. Такая картина, когда после нескольких дней роста рубля наступает затишье, наблюдалась неоднократно.

Но после «застоя» рубль всегда возобновлял сильный рост. Скорее всего, так произойдет и на сей раз. Приближается время уплаты налогов в бюджет, и для осуществления этих платежей экспортеры увеличат продажу валютной выручки.

Кроме того, во второй половине месяца «недружественные страны» будут рассчитываться за газ. Все уплаченные Газпромбанку евро и доллары попадут на Московскую биржу.

Поэтому уход пары доллар-рубль в диапазон 50-55 — вопрос лишь времени.

Сегодня торги на валютном рынке обещают пройти спокойно и без принципиальных изменений курса. Спекулянты вряд ли рискнут проводить активные операции в преддверии подведения итогов заседания ФРС США. Хотя рубль давно перестал напрямую коррелировать с динамикой доллара к основным мировым валютам, но решения ФРС могут вызвать сильные движения цен основных сырьевых ресурсов и косвенно отразиться на рубле.