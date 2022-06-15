РЖД, «Ростелеком» и «Ростех» чаще всего делали закупки у малого бизнеса в 2021 году

В тройку лидеров топ-20 рейтинга лояльности крупнейших заказчиков к малому и среднему бизнесу по итогам 2021 года вошли компании РЖД, «Ростелеком» и «Ростех». Презентация прошла в рамках сессии «Государственный заказ – драйвер развития малого и среднего бизнеса» VII Российского Форума малого и среднего предпринимательства, который проходит на полях ПМЭФ-2022.

Подготовкой рейтинга занималась корпорация МСП. При составлении списка крупнейших заказчиков учитывали общий объем закупки, количество договоров, уровень конкуренции, количество номенклатурных позиций в перечне товаров, работ и услуг, количество уникальных поставщиков. Также на рейтинг влияли участие заказчика в программах для МСП и доля закупок у малых и средних компаний в общем объеме закупок заказчика.

В пятерку лидеров рейтинга вошли РЖД (объем закупок у МСП в 2021 составил 196,3 млрд рублей), «Ростелеком» (136,8 млрд рублей), госкорпорация «Ростех» (474,6 млн рублей), «Кубанские магистральные сети» (110,9 млн рублей), «Россельхозбанк» (27,7 млрд рублей) и «Оренбурггазтранс» (88,9 млн рублей).

Во вторую пятерку рейтинга вошли: Банк ВТБ (70,5 млрд рублей), «Интер РАО – Электрогенерация» (7,8 млрд рублей), «Электросеть» (52,7 млн рублей), «ФСК ЕЭС» (61,7 млрд рублей) и «Аэрофлот» (20,1 млрд рублей). Также в топ-20 попали компании «Алроса», «Россети Московский регион», «Транснефть» с несколькими региональными подразделениями, «РусГидро», «Газпром», «Автодор – Инвест».

Всего общий объем закупок лидеров рейтинга из топ-20 у малого и среднего бизнеса в 2021 году превысил 683,3 млрд рублей.

«С этого года действует увеличенная до 25% квота на закупки у малых и средних компаний. Крупнейшие заказчики из Топ-20 рейтинга значительно превышают этот показатель. Важно, что малый бизнес готов выполнить требования заказчиков к поставщикам и удовлетворить спрос в продукции и услугах», – отметила статс-секретарь – заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Коротченкова.

По словам Коротченковой, закупки крупнейших заказчиков проводятся с применением льгот, которые были внедрены для защиты интересов поставщиков и повышения их роли.