«Северный поток —1» ограничил транзит газа в Германию

Газовый кризис в Европе вновь обострился. На этот раз из-за санкций Канады. Правительство последней запретило поставку отремонтированной на монреальском заводе немецкой компании Siemens Energy газовой турбины на компрессорную станцию «Северного потока —1». «Газпрому» пришлось 14 июня сократить на 40% транзит по этому газопроводу. Правительство Германии рассматривает вопрос о предоставлении госпомощи в размере до 10 млрд евро конфискованной у «Газпрома» дочерней компании Gazprom Germania. В результате стоимость газа в ЕС вновь превысил $1000 за 1 тыс. кубометров.



Несмотря на угрозы усиления санкций, в ЕС все же не готовы полностью перекрыть российский газ. В прошлом году он (трубный и СПГ) покрыл до 50% потребности союза. Но Еврокомиссия тем не менее приняла решение сократить импорт из России минимум на треть.

Статья по теме: Сверхрынок против сверхкризиса

Европейские потребители энергии не готовы и к таким рестрикциям. Растет инфляция, раскручиваемая в основном ростом цен на энергоносители и продовольствие, которое, в свою очередь, реагирует на дефицит производимого на из газа азотных удобрений.

Статья по теме: Двойной удар по Европе привел к резкому скачку цен на газ

В этих обстоятельствах не удивительно, что правительствам стран-участников ЕС приходится идти на самые радикальные меры, существенно ослабляющие бюджетные показатели. Так, по сообщению Bloomberg, в Берлине рассматривается вопрос о выделении фактически реквизированной 31 марта у «Газпрома» и теперь уже его бывшей дочерней компании Gazprom Germania государственной финансовой помощи в размере до 10 млрд евро. Конкретные условия пока не известны. Но речь идет о кредите, который уже через несколько дней должен предоставить госбанк KFW объемом от 5 до 10 млрд евро.

Проблема заключается в том, что, отобрав у «Газпрома» активы, которые в прошлом году обеспечили поступление на немецкий рынок до 20 млрд кубов газа, правительству Германии пришлось взять на себя и обязательства перед своими же потребителями. Оперативное управление реквизированными ПХГ и трубопроводными мощностями передали Федеральному сетевому агентству. Но у этого регулятора рынка нет столько средств, чтобы на спотовом европейском рынке перекупать на самом деле тот же газпромовский газ по ценам, близким к $1000 за 1 тыс. кубометров.

Однако по заданию ЕК к 1 октября все газохранилища ЕС должны быть заполнены на 80%. Пока удалось это сделать, при сверхвысоких ценах, на 50%.

Ситуация с газоснабжением Европы продолжает оставаться кризисной. Авария на одном из американских заводов по сжижению газа, обеспечивающего до 20% экспорта, неизбежно повлекла за собой очередной дефицит с поставками СПГ в центральную Европу. А 14 июня «Газпром» объявил о проблемах с «Северным потоком —1».

Как правило, в начале июня ежегодно на «Северном потоке —1» проводятся профилактические работы в течение двух недель. Однако сейчас выяснилось, что немецкая компания Siemens Energy сорвала работы по ремонту газоперекачивающих компрессоров. В результате, по информации «Газпрома», в ближайшее время на станции «Портовая», закачивающей газ в систему, будут работать только три компрессора. А это значит, что суточный режим прокачки упадет с 167 млн кубов в сутки до 100 млн. То есть, на 40%.

Насколько долго это продлится, окончательно не ясно. Но реально существуют риски того, что ограничения поставок по «Северному потоку —1» сохраняться до конца этого года, если не навсегда.

В Siemens подтвердили, как указывают немецкие СМИ, что не могут вернуть отремонтированную газовую турбину на компрессорную станцию «Портовая» «Северного потока —1». Но ответственность несет канадская сторона, так как ремонт производили на заводе в Монреале. А канадское правительство неделю назад ввело новые санкции против России.

Под запрет дополнительно попали консультирование нефтегазовых и химических компаний и еще 28 видов деятельности, в том числе строительство и перевозки, компьютерные, бухгалтерские и консалтинговые услуги в сферах добычи полезных ископаемых, производства продуктов нефтепереработки и угля, а также химических продуктов.

Агентство Bloomberg приводит объяснения сложившейся ситуации от одного из представителей концерна Siemens: «Газовые турбины приводят в движение компрессоры, которые необходимы для повышения давления газа в трубопроводе. Речь идет о так называемых конвертированных авиационных газовых турбинах, которые собираются в Канаде и уже более десяти лет находятся в эксплуатации». Соответственно, «по техническим причинам» проведение ремонтных работ производится только на заводе Siemens Energy в Монреале, и турбина, которую не могут поставить в Россию, находится там. Кроме того, немецкое предприятие вынуждено задержать отправку в Монреаль и второй турбины.

Siemens Energy заверяет, что идет поиск приемлемого решения санкционной проблемы. Но, скорее всего, оно найдено не будет. И «Газпром» будет вынужден на неопределенное время существенно сократить поставки газа в Германию.

Европейские рынки отреагировали возвращением к цене на газ в размере более $1000 за 1 тыс. кубометров. И это в условиях летнего сезона.

Для ЕС складывается более чем, неблагоприятная энергетическая ситуация. Даже без официального запрета на закупки у «Газпрома» импорт может сократиться более чем на треть из-за транзитных проблем. Поставки через Украину сократились наполовину, «Ямал-Европа» полностью заблокирован. СП-1 также испытывает санкционные проблемы. Через вторую ветку «Турецкого потока» в основном снабжаются Венгрия и не состоящая в ЕС Сербия. Стоимость энергии в Европе в итоге к зимнему периоду наверняка радикально вырастет. К тому же она окажется в существенном дефиците. России же придется все же сокращать добычу. Если, конечно, не предположить фантастический на данный момент вариант решения газовой проблемы — запустить все же «Северный поток — 2».