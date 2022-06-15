Синоптики рассказали, когда в Москву придет жара

После 20 июня столицу ждет жаркая погода, температура воздуха будет составлять плюс 25–28 градусов.

Об этом рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, передает РБК. Она уточнила, что местами температура будет достигать 30 градусов.

«Погоду будет определять западный антициклон, на юго-западе Европы он привел к формированию очень жаркой погоды. Но такого у нас, конечно, не будет, потому что мы будем находиться в другой воздушной массе, которая под лучами солнца в условиях антициклона будет прогреваться. Насколько долго задержится погода, сейчас сказать сложно», — отметила специалист.

О том, что после 20 июня в городе установится жаркая погода, сообщил также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Как рассказал Вильфанд агентству «Москва», до конца текущей недели в столице сохранится комфортная погода. В субботу и воскресенье температура воздуха в городе составит около 20-25 градусов тепла. На следующей неделе столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов, возможны дожди.

Ранее синоптики сообщали, что лето 2022 года в Москве будет теплее предыдущего. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в июне ожидается превышение климатической нормы в пределах одного градуса; в июле превышение нормы составит уже 1,5 градуса.