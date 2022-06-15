S&P 500: ставка медвежьего рынка

Индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average в пятый раз подряд закрылись в минус, потеряв 0,38% и 0,5% соответственно. Но на фоне предыдущих бурных торговых сессий вторник выглядел, скорее как передышка в падении. Nasdaq Composite, хотя и переписал в этот день минимум года, но благодаря Oracle, удивившей рынок прибылью и прогнозами, смог даже отскочить и закрыться в плюс – на 0,18%.

От своего максимального закрытия в истории высокотехнологичный индекс, впрочем, все равно потерял уже 32,56% и находится глубоко в зоне формального медвежьего рынка (потери более 20%). А вот S&P 500 впервые в этом году закрыл день на этой территории только позавчера. Сейчас он ниже пика на 22,12%.

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Относительное затишье в распродаже акций, не отменившее, впрочем, обновления всеми индексами минимумов с осени 2020-го – зимы 2021 года, объяснялось напряженным ожиданием главного события недели. Сегодня ФРС объявит решение по ставке и рынок полагает, что в борьбе с инфляцией она поведет себя жестче, чем ждали еще несколько дней назад, повысив тем самым вероятность рецессии. И из статистики его во вторник интересовали лишь данные по индексу цен производителей (PPI). А они никого не испугали, хотя и не обрадовали.

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Темпы роста цен, оказались немного ниже ожиданий (10,8% в годовом исчислении против 10,9% в апреле), но все равно оставались очень высокими. «Сегодняшние цифры PPI снимают любые вопросы, касающиеся степени роста цен и инфляции — большой вопрос будет заключаться лишь в том, насколько агрессивной будет ФРС», – комментировал это Reuters генеральный директор AXS Investments Грег Бассук.

На этом фоне продолжали распродаваться казначейские облигации США и их доходность стремительно росла. У двухлетних она достигла уже 3,456%, обновив максимум с 2007 года, а у десятилетних дошла до 3,498% (это уровень 2011-го). Это означает, среди прочего, что ФРС сильно отстает от рынка.

«Движение доходности 10-летних казначейских облигаций к 3,5% показывает рост опасений рынка по поводу того, что ФРС может еще больше отстать, — цитировал CNBC стратега UBS Марка Хефеле. – В свою очередь, это даст ФРС меньше возможностей для ‘объявления победы’ и смягчения в повышении ставок. В результате, на наш взгляд, выросли риски рецессии, вызванной действиями ФРС».

Сейчас срочный рынок убежден в том, что Федрезерв станет повышать ставку шагом в 75 базисных пунктов. Согласно CME FedWatch Tool, он оценивает вероятность повышения такого размера на сегодняшнем и на июльском заседании примерно в 98%. В прошлый раз подъем на 75 б.п. случился в далеком 1994 году.

Настроения инвесторам это не поднимает. Тем более что оно было хуже некуда и до вызвавшего распродажи пятничного сообщения о том, что инфляция в США обновила максимум с 1981 года, достигнув 8,6%.

Как раз накануне Bank of America провел традиционный опрос нескольких сотен менеджеров фондов, под управлением которых находится порядка $1 трлн. Выяснилось, что опасения инвесторов относительно стагфляции достигли самого высокого уровня с 2008 года, а ожидания по прибыли – самого низкого с тех же времен. В BofA отметили при этом, что предыдущие похожие провалы происходили во время крупных кризисов, таких как банкротство Lehman Brothers и лопнувший «пузырь доткомов».

Те истории вспоминают многие. Во вторник портфельный менеджер Thornburg Investment Management Кристиан Хоффманн, сообщил Bloomberg: ликвидность рынка ухудшилась настолько, что он думает о мрачных днях 2008 года. «Ликвидность на рынке хуже, чем была до Lehman, — сказал он. – Это создает еще больший риск, потому что, если на рынке нет ликвидности, он может очень быстро упасть».

Это, впрочем, не означает, что сегодня после подъема ставки ФРС обязательно случится обвал. Напротив, после двух последних заседаний даже стартовало «медвежье ралли» на закрытии коротких позиций. А сейчас «шортов» немало. Хедж-фонды, отслеживаемые Goldman Sachs, продают американские акции уже вторую неделю. При этом объем продаж в пятницу и в понедельник взлетал до уровней, которые не фиксировалось ни разу с момента начала отслеживания этих данных в апреле 2008 года.

Но даже если акции и подскочат, важно помнить, что это не долгосрочное «дно», а именно «медвежье ралли». Спекулянт, может быть, и заработает что-то на таком росте, но инвестору точно стоит постоять в стороне. «Новые деньги должны быть терпеливыми деньгами, ведь инвестиционная психология сместилась в негативную сторону, — говорил вчера Bloomberg председатель Sanders Morris Harris Джордж Болл. – Лучше пропустить ‘дно’ рынка и покупать по пути вверх, чем пытаться угадать, где это настоящее ‘дно’ находится».