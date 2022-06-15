Тетрапаку говорят «пока»

Курирующая агропромышленный комплекс вице-премьер Виктория Абрамченко заявила сегодня, что российские власти уже начали эксперимент по замещению импортной упаковки для продуктов отечественными аналогами. Необходимость данного шага обусловлена санкциями, в связи с которыми в Россию перестали поступать необходимые для производства упаковки компоненты.

По словам Виктории Абрамченко, наиболее важно для страны решить вопрос с аналогами асептической упаковки компаний Tetra Pak и Ellopak, которая позволяет обеспечивать длительный срок хранения продуктов без консервантов. Правда, Tetra Pak, например, пока не спешит покидать Россию, но в связи с запретом шведских властей поставлять в РФ краски и картон для производства упаковки, завод компании в Подмосковье может столкнуться с серьезными трудностями.

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Упаковка по-сыктывкарски

Решить «упаковочную проблему» сможет некое объединение отечественной целлюлозно-бумажной промышленности и производителей продуктов. Как подчеркнула Виктория Абрамченко, что эксперимент по созданию «синергического эффекта между лесопромышленниками и пищевой промышленностью, чтобы заместить импортную упаковку отечественной, находится в активной фазе.

Одними из участников данного эксперимента стала группа Mondi, который принадлежит Сыктывкарский лесопромышленный комплекс, а также производители молочных продуктов, в их числе «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В. Верещагина». Вице-премьер полагает, что серийное производство отечественной упаковки может быть начато уже в этом году, картон для данных целей уже закуплен. Первые продукты, упакованные с использованием продукции сыктывкарского предприятия, уже начали появляться на прилавках под брендом «Вологодское из Вологды».

«Надеемся, что эксперимент будет успешным. Может быть, не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу. Она будет серой, как мы ее называем — “экологичной”, но она будет наша, отечественная», — подчеркнула Виктория Абрамченко.

До введения Западом санкций производители упаковки из России были достаточно глубоко интегрированы в глобальные цепочки поставок, заметил, комментируя ситуацию «Эксперту» генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов. Так, например, более 50% картона приходило из зарубежных стран, импортировались и другие компоненты. Теперь потребуется некоторое время на то, чтобы найти альтернативы или перейти на другие типы упаковки.

Согласно статистике «Союзмолоко», доля картонной асептической упаковки на рынке молочной продукции составляла 14% от общего объема рынка в массе и 9% от объема в штуках. При этом Tetra Pak был основным поставщиком упаковки данного типа для молочки, а также для детского питания. Впрочем, в Союзе подтвердили, что на данный момент завод компании в Лобне продолжает работу, найдены российские поставщики картона.

«В настоящее время действительно есть риски с доступностью картонной асептической упаковки. На рынке нет достаточного предложения, чтобы удовлетворить спрос. В текущий момент предприятия стараются максимально нарастить запасы и для этого необходимо обеспечить максимально благоприятные условия, в том числе предусмотреть меры поддержки — включение поставщиков упаковки в перечень системообразующих, льготное кредитование приоритетного импорта, обнуление импортных пошлин к товарам, важным для производства упаковки для пищевой продукции», — отметил Артем Белов.

Проще обстоит ситуация с неасептической упаковкой, в которую упаковывается около 18% массы молочной продукции. «Здесь сырье производится на заводе International Paper в Светлогорске, прорабатывается возможность производства основы на сыктывкарском заводе Mondi с его последующей ламинацией на заводе ЗАО “Ламбумиз”», — добавил эксперт.

Ситуация остается непростой, но говорить о возникновении дефицита каких-то продуктов не придется. «Может измениться формат упаковки, все производители имеют возможность варьировать объемы производства в той или иной таре», — заключил Артем Белов.

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Дело не в цвете

Учредитель и владелец компании Bright Consulting Мария Яшенкова заметила, что проблема с уходом Tetra Pak заключается не только в дефиците в упаковки, хотя, действительно, для многих регионов — это критично. Например, в центре России почти 80% молока производится в тетрапаке.

«Но еще раз — дело не в картоне. Это освещается так, как будто сейчас картон будет произведен, ламинат наложат и все будет хорошо. Но это не так. Ведь Tetra Pak — это крупнейший игрок рынка, она поставляет целый ряд решений для молочной, соковой других индустрий. То есть охватывает все линии производства. Проблема заключается в запрете поставок оборудования. При этом самые эффективные заводы в России “сидят” на технологиях Tetra Pak. Это хорошие линии с высокой производительностью. Соответственно, пострадают именно те, кто вложился в свое оборудование. А оно напомню, дорогое. И на самом деле — лучшее. Сравнить не с чем», — заявила эксперт.

Чтобы разработать такое же оборудование, России нужно будет потратить годы. Кроме того, заметила Мария Яшенкова, Tetra Pak являются своего рода «идеологами» качества продуктов. «Мы потеряем хороший инжениринг, огромную маркетинговую поддержку, которую они оказывали партнерам, использовавшим упаковки, и широчайшую экспертизу», — посетовала эксперт.

«И понятно, что Tetra Pak, к примеру, пропагандируют ультрапастиризованное молоко, у них здесь свои интересы. Но на самом деле такое молоко, произведенное, например, с использованием микрофильтрацией, гарантированно качественное и безопасное», — подчеркнула она.

При этом вопрос с аналогами тетрапака обсуждается уже давно, потому что данная упаковка довольно дорогая. Основная сложность заключается в том, чтобы упаковка российского производства по технологии изготовления была совместима с линиями Tetra Pak и других зарубежных компаний, работавших в РФ. Будет ли упаковка серая или белая — это не самый главный вопрос. Важнее ее качество, считает эксперт.

«Возможно будет расти в спросе и на другие упаковки, которые раньше не очень хорошо продавались. Но еще вероятнее, что произойдет небольшой рост в сегменте ПЭТ-бутылок, потому что это ближайший к тетрапакам вариант по долгосрочности», — предположила она.