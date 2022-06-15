Товарные запасы нефти в США неожиданно выросли

По данным американского Управления энергетической информации (EIA), товарные запасы нефти в США за неделю увеличились на 1,96 млн баррелей, в то время как ожидалось их снижение на 1,31 млн баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0,725 млн баррелей по сравнению с ожидавшимся ростом на 0,292 млн баррелей, в то время как запасы бензина сократились на 0,710 млн баррелей, хотя ожидался их рост на 1,066 млн баррелей.

Реакция нефтяного рынка на данные по запасам оказалась сдержанной. В первые минуты после выхода данных цены на нефть марки Brent снизились со 120,65 доллара США за баррель до локального минимума 119,27 доллара США за баррель, но затем восстановились примерно до 120,20 доллара США. Таким образом, на рынке нефти продолжается консолидация в рамках диапазона 120-125 долларов США за баррель нефти марки Brent.

Между тем, инвестбанки повышают прогнозы по ценам на нефть на 2022 год. В UBS считают, что баррель нефти марки Brent должен стоить 130 долларов США к концу сентября, в то время как агентство Fitch приводит свои оценки в соответствие с реальностью, повысив прогноз средней цены Brent на 2022 год до 105 долларов США.

В пользу дальнейшего роста нефтяных цен говорят также данные о балансе спроса и предложения из опубликованного во вторник ежемесячного отчета ОПЕК. В нем сообщается о спросе на нефть ОПЕК на уровне 29,1 млн баррелей в сутки (примерно на 1 млн баррелей больше по сравнению с 2021 годом), в то время как совокупная добыча нефти странами ОПЕК в среднем составляет 28,4 млн баррелей в сутки.

