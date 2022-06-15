ЦБ порекомендовал банкам не выплачивать дивиденды и бонусы

В целях обеспечения финансовой устойчивости банков регулятор рекомендовал им воздержаться от выплаты дивидендов акционерам и бонусов топ-менеджерам до конца 2022 года. Соответствующее письмо за подписью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина опубликовано на сайте Центробанка.

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«Для обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе в условиях структурной трансформации российской экономики Банк России рекомендует кредитным организациям воздержаться от выплаты акционерам дивидендов (распределения части прибыли между акционерами (участниками) и нефиксированной части оплаты труда единоличному исполнительному органу, его заместителям, членам коллегиального исполнительного органа, руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита до конца текущего года», — говорится в письме, адресованном структурным подразделениям ЦБ и кредитным организациям.

Регулятор еще в апреле давал рекомендацию банкам и некредитным финансовым организациям не выплачивать дивиденды. Тогда это объснялось сложной экономической ситуацией.

