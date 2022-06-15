Цифровые финансовые активы берут в оборот

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который прописывает прямой запрет на использование цифровых финансовых активов (ЦФА) и утилитарных цифровых прав (УЦП) в качестве средства платежа на территории России. В числе авторов документа значится глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который собственно и внес в парламент данный проект закона.

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Как говорится в проекте постановления, принятом Госдумой в отношении предлагаемой инициативы, документ направляется президенту РФ, в Совет Федерации, комитеты, комиссии и фракции думы, а также в правительство. Все предлагаемые изменения должны быть внесены в него до 20 июня 2022 года после доработки профильным думским комитетом.

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Хождение ЦФА не ограничивается

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он подготовлен в целях повышения инвестиционной привлекательности использования цифровых прав бизнесом, в частности — путем совершенствования порядка расчетов по сделкам, совершенным с использованием финансовых платформ, инвестплатформ, информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА, а также предотвращения использования ЦФА в качестве средства платежа. На оператора обмена цифровых финактивов возлагается обязанность отказать в обеспечении заключения сделок с ЦФА и УЦП при нарушении установленных запретов.

Согласно действующим правилам регулирования цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав, перечень сделок с ними является открытым. При этом прямой запрет на использование ЦФА и УЦП в качестве средства платежа не предусмотрен. В данной связи существует риск использования ЦФА и УЦП для расчетов. Контроль за соблюдением закона будет осуществляться Банком России.

На данный момент, напоминает «Интерфакс», в реестре операторов информационных систем по выпуску ЦФА, который ведет ЦБ, находится три компании: блокчейн-платформа Atomyze (компания «Интеррос», входит в состав консорциума ее инвесторов), площадка Сбербанка и финтех-компания «Лайтхаус», совместно с «Трансмашхолдингом» (ТМХ) занимающаяся разработкой цифровой финансовой экосистемы.

В начале года Банк России вообще выступил за запрет криптовалют в России, напомнил «Эксперту» основатель независимой финансово-консалтинговой компании DS Consulting Денис Саляхутдинов. Но Минфин и ЦБ с этим не согласились. 8 февраля правительство утвердило разработанную Минфином концепцию регулирования криптовалют. Центробанк предложил к ней свои поправки. В апреле председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что кабмин выступает против признания криптовалют платежным средством в РФ.

Генпрокурор Игорь Краснов даже предлагал признать криптовалюты «предметом преступных посягательств», — отметил аналитик. Глава Минпромторга Денис Мантуров при этом прогнозировал, что рано или поздно криптовалюты будут легализованы в России, но по правилам, которые установят ЦБ и Правительство РФ. Эти правила сформулированы и уже одобрены в первом чтении в виде закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части регулирования оборота цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав».

В целом же, как указал Денис Саляхутдинов, несмотря на то что данный проект и вносит прямой запрет на обращение ЦФА в качестве платежного средства, он не ограничивает их хождение, а только создает регуляторные механизмы, подконтрольные ЦБ, чтобы ЦФА не стала суррогатной валютой или альтернативным средством платежа.

Действующий закон о ЦФА уже прямо запрещает принимать в оплату цифровую валюту, то есть известные нам биткоин и альткоины, пояснил «Эксперту» партнёр компании NOA Circle Эдуард Давыдов. А цифровой финансовый актив — это некое имущество, изображение, или, к примеру, ценная бумага, выпущенная с помощью технологии блокчейн, пояснил он. Простой пример — токенизированная акция какой-либо компании или NFT. Вот как раз для пресечения появления таких денежных суррогатов, как называет их ЦБ РФ, и вносятся соответствующие изменения.

История эта не нова, действительно NFT уже широко используются, в том числе и для «отмывания» денег, признал эксперт. Передача токена происходит практически мгновенно, доказать реальную стоимость той или иной NFT-картинки сложно, не нужно оплачивать их физическое перемещение (как в случае с реальными предметами искусства), страховку и прочее. Поэтому тут открывается широкое поле для нечистых на руку дельцов. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) более года назад выпускала доклад с описанием этой проблемы и рекомендациями для финансовых институтов и игроков рынка криптотехнологий для ее нивелирования.

В случае с Россией с помощью специализированных операторов платформы и запретов на определённые виды сделок под контроль берётся сам оборот ЦФА, продолжил эксперт. Центральный банк, таким образом, ещё сильнее расширяет свои полномочия по надзору в отношении цифровых активов. Что касается зарубежных площадок, то там действуют свои правила, и, как было отмечено, во многих случаях уже применяются рекомендации ФАТФ. Эдуард Давыдов уверен, что законопроект будет принят до конца текущего года.

Utility-токены под запрет не попали

Принципал Fort Ross Ventures Егор Абрамов в беседе с корреспондентом «Эксперта» обратил внимание, что в России платежным средством считается только российский рубль. Доллар, евро, или, например, золото являются активами, но не платежным средством. То есть вы не можете долларами заплатить за кофе, но можете продать доллары за рубли и потом уже заплатить на напиток рублями. Это, например, и происходит, когда человек расплачивается в России за что-либо с помощью своей долларовой карты.

Введение подобного запрета логично, регулятор до сих пор трактовал ЦФА именно как актив, а не как средство платежа, подтвердил эксперт. А про международные платежи в этом законопроекте вообще ничего не сказано. В перспективе Минфин собирается представить свой законопроект об обороте ЦФА. И в его последней редакции предлагается разрешить использовать цифровые финактивы для целей международных расчетов. Но судя по заявлению представителей ведомства, это еще не согласовано с ЦБ РФ. Поэтому, как полагает Егор Абрамов, пока нужно подождать новостей от регуляторов.

В законе «О цифровых финансовых активах» установлен запрет на использование только цифровых валют, то есть криптовалют, в качестве средства платежа, а вот для цифровых прав, в частности utility-токенов, такого запрета нет, подтвердил «Эксперту» основатель компании Asgard Роман Малышев. Согласно действующему законодательству, прямой запрет на использование таких активов в качестве средства платежа нигде не прописан.

Проект документа вносит соответствующие изменения в уже принятые законодательные акты. Минфин в свое время вносил инициативу по признанию возможности рассчитываться с заграничным контрагентом при помощи криптовалют, но в текущих поправках к закону такая возможность, к сожалению, не обозначена. Кстати, в самом проекте есть очень удобная оговорка о том, что запрет может быть снят при наличии случаев, предусмотренных федеральными законами, заметил эксперт.

В России, между тем, есть госреестр компаний, выпускающих цифровые активы, законопроект регулирует их деятельность. Как пояснил Роман Малышев, в этом случае цифровые активы рассматриваются как нечто вроде акций этих компаний. Но вполне вероятно, что и криптовалюту захотят зарегулировать таким образом, что ее обращение будет идти только через операторов.

«Очень надеемся, что в текущей редакции закон не будет принят окончательно, поскольку он может создать серьезные препятствия на пути легализации криптовалют и майнинга, а следовательно — лишить экономику России притока огромных денежных сумм», — заключил Роман Малышев.