В Иркутске запустят российско-китайское производство электробусов

Корпорация развития Иркутской области (КРИО) и китайская Sichuan Bus Manufacturing Co., Ltd. планируют создать в Иркутске совместное предприятие по сборке электромобилей и электробусов. Соответствующее соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Предметом соглашения стал запуск инвестиционного проекта по созданию совместного российско-китайского предприятия для локализации в Иркутске высокотехнологичного производства электромобилей и электробусов», — сообщает пресс-служба правительства региона. В сообщении далее говорится о том, что к настоящему моменту уже разработана дорожная карта проекта и создана рабочая группа, которая будет заниматься его реализацией. При активном участии администрации Иркутска ведется поиск производственной площадки, параллельно разрабатываются бизнес-план и техническая документация проекта.

Известно, что Иркутская область обсуждала возможность создания в регионе сборочного производства электробусов с 12 китайскими компаниями, производящими электромобили. В качестве потенциального партнера ранее называлась Yutong Bus Сo. Ltd.

Как отметил генеральный директор КРИО Александр Лаутин, запуск такого производства в Иркутске задаст новый вектор развития промышленности в регионе. «Это масштабный проект, который уже имеет большой резонанс», — подчеркнул он.

