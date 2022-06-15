В ЛНР обвинили украинских боевиков в срыве эвакуации мирных жителей с предприятия «Азот»

Посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник сообщил, что украинская сторона сорвала эвакуацию мирных жителей с предприятия «Азот» в Северодонецке.

«На "Азоте" боевики пытаются сорвать эвакуацию! С территории комбината боевики начали обстрелы из миномета и танка», — написал Мирошник в своем Telegram-канале. На данный момент вывод мирного населения с территории завода «полностью сорван противником», констатировал посол.

Начальник гарнизонной службы Народной милиции ЛНР Александр Никишин, в свою очередь, рассказал, что с территории завода утром 15 июня самостоятельно вышел один из укрывающихся там мирных жителей — мужчина 74 лет. Никишин уточнил, что военные эвакуировали восьмерых местных жителей, прятавшихся в подвале рядом с линией соприкосновения; в близлежащих подвалах могут также находиться люди.

По словам Никишина, только в одном из бомбоубежищ на территории завода удерживается около 70 мирных жителей. «Вот из этих 70 человек никто не знал, что сегодня будет создан гуманитарный коридор», — подчеркнул он.

Никишин уточнил, что в 8.00 Народной милицией ЛНР был открыт гуманитарный коридор, а в 8.10-8.20 начался минометный обстрел. «Конкретно работали по тому району, где мы стояли. Точка (эвакуации) была назначена возле ангара, туда начал работать миномет, после миномета через три-четыре минуты начал работать танк. Начали разрушать дома и не было никакого смысла там оставаться», — рассказал Никишин.

Накануне Минобороны РФ сообщило об открытии с 08:00 до 20:00 15 июня гумкоридора для гражданских лиц с химкомбината «Азот» в Северодонецке. Сообщается, что на территории предприятия могут находиться около 1-1,2 тысячи мирных жителей, которые оказались в бомбоубежищах в контролируемой украинскими боевиками части завода. Численность последних может достигать 1,5-2 тысяч человек, четверть их них — иностранные наемники, отмечает Мирошник.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Россия гарантирует всем украинским военным, находящимся на территории завода «Азот» в Северодонецке, жизнь и надлежащее обращение, если они добровольно сложат оружие и сдадутся в плен.