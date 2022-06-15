В мае доходы России от экспорта нефти выросли на 11%

Доходы РФ от экспорта нефти в мае превысили апрельский показатель на 11%.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА), доходы России от поставок нефти за рубеж в прошлом месяце составили приблизительно $20 млрд. Отмечается, что Россия сумела достичь такого показателя, несмотря на сокращение объемов поставок, благодаря росту мировых цен на энергоносители.

В результате общий доход РФ от поставок нефти и нефтепродуктов практически вернулся к уровню, который наблюдался до начала спецоперации на Украине и введения связанных с ней антироссийских санкций. При этом сам экспорт снизился примерно на 3%, отмечают в МЭА.

Азиатские покупатели, на которых переориентируются российские поставки, требуют от Москвы рекордных скидок — около 30% по сравнению с международными ценами на нефть марки Brent, пишет Bloomberg. Однако ралли цены Brent в этом году, когда цены выросли почти на 60%, частично компенсировало это. Средняя цена нефти Urals, основной экспортной смеси РФ, в мае составила $78,8 за баррель, что почти на 12% выше, чем месяцем ранее, отмечает агентство.

Тем не менее, Россия не смогла в полной мере воспользоваться преимуществами роста цен из-за укрепления рубля, указывают аналитики Bloomberg. В мае национальная валюта выросла почти на 15% по отношению к доллару, поскольку контроль за движением капитала ограничил спрос на иностранную валюту на фоне притока экспортных доходов.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Соединенные Штаты, Великобритания и Евросоюз планируют создать объединение стран-потребителей нефти в противовес ОПЕК. Целью такой инициативы является возвращение хотя бы частичного контроля над мировыми ценами на нефть. Предполагается, что на саммите «Большой семерки», который пройдет в конце июня в Германии, государства подпишут это соглашение. При этом детали его пока неизвестны.