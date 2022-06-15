В Минэкономразвития назвали ТОП-5 регионов по уровню развития ГЧП

В Министерстве экономического развития Российской Федерации подвели итоги рейтинга регионов по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) за 2021 год.

Позиция в рейтинге складывалась из трех факторов: оценки результатов реализации проектов ГЧП в 2021 году, аналогичной оценки за предшествующие годы, а также оценки работы органов власти, их открытости для инвесторов и готовности оказывать поддержку проектам ГЧП.

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В пятерку субъектов лидеров по уровню развития ГЧП вошли Московская область (уровень развития ГЧП 78,9 баллов), Москва (61,3 баллов), Республика Карелия (36 баллов), Мурманская область (23,7 баллов) и город Санкт-Петербург (22,6 баллов).

Стоит отметить, что по сравнению с рейтингом прошлого года места Москвы и Санкт-Петербурга изменились на 1 позицию, Московская область сохранила лидерство. Замыкают рейтинг Томская (3,2 балла) и Астраханская (2,6) области.

По словам первого заместителя министра экономического развития России Ильи Торосова, ключевой драйвер роста позиций в рейтинге — это запуск масштабных инфраструктурных проектов в прошлом году (наибольший вес в общей оценке — 0,7), а также эффективная работа органов власти, открытость для инвесторов и готовность оказывать поддержку проектам ГЧП.

«Лидерство Московской области обусловлено в первую очередь заключением в 2021 году ряда концессий на сумму порядка 120 млрд рублей. Это стало возможным благодаря чётко налаженному взаимодействию внутри правительства Московской области и с муниципалитетами. Особое внимание уделяется поддержке структурирования проектов на предварительном этапе, что позволяет успешно запускать и реализовывать частные инициативы. Муниципальные публичные инициативы перед размещением на торгах предварительно согласовываются Комитетом конкурсной политики Московской области, что повышает качество предлагаемого инвесторам продукта. Для поддержания высоких компетенций в сфере ГЧП ежегодно проходят обучение более 100 человек», — отметил в комментарии «Эксперту» заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Сергей Зацепин.

«У Москвы значительный опыт реализации проектов ГЧП, с 2013 года запущено более 250 проектов на сумму свыше 1 трлн рублей. Преимущественной формой является квази-ГЧП. В частности, в 2021 году заключено КЖЦ (электробусы, медицинское оборудование) на сумму 60 млрд руб. В то же время в 2021 году впервые для столицы заключены 2 концессии в сфере ЖКХ на сумму 35 млрд рублей. Также заключено первое соглашение о ГЧП по утилизации электронной техники. Инвестиционная привлекательность города связана с различными льготами по налогам на прибыль и имущество, земельному налогу, а также льготными ставки по аренде земельных участков. Кроме того, действует инвестиционный портал, на котором размещаются в том числе концессионные инициативы. Сопровождение инвесторов в режиме “одного окна” обеспечивают Департамент инвестиционной политики Москвы и городское агентство по управлению инвестициями», — рассказал «Эксперту» руководитель Городского агентства управления инвестициями Артём Барашев.

«Республика Карелия активно реализует проекты в формате концессий, договоров аренды с инвестиционными обязательствами и энергосервисных контрактов. Место в тройке лидеров обусловлено заключением в 2021 году договора по строительству ЦБК с инвестициями на 86 млрд руб. В регионе планомерно ведётся работа по повышению компетенций сотрудников, в 2021 году прошли обучение 36 человек. Для стимулирования заключения договоров с инвестиционными обязательствами разработаны различные меры поддержки бизнеса. Работу по популяризации энергосервисов ведёт созданный в регионе центр по энергосбережению», — прокомментировал «Эксперту» позицию в рейтинге министр экономического развития и промышленности Республики Карелия Олег Ермолаев.