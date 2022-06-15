В России создают отечественный аналог Tetra Pak

В России работают над созданием отечественной упаковки для продуктов, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Мы сейчас проводим эксперимент, он в активной фазе — как нашу целлюлозно-бумажную промышленность "поженить" с производителями продуктов питания для того, чтобы импортную упаковку можно было заместить. Надеемся, что эксперимент будет успешным», — рассказала замглавы правительства в интервью РБК.

По ее словам, замена упаковки никак не повлияет на качество и безопасность содержимого. «И в бидоны алюминиевые мы не вернемся», — отметила вице-премьер. Она добавила также, что пока идет эксперимент, трудно оценить, насколько сопоставима стоимость отечественной упаковки с иностранной, но начать ее серийное производство планируется уже в этом году М первая партия отечественного картона уже закуплена для молочной отрасли.

В эксперименте по замещению импортной упаковки отечественной участвуют группа «Монди» (Республика Коми), а также производители молочной продукции — в частности, АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА имени Н. В. Верещагина.

По словам Абрамченко, сейчас наращиваются производство и тестирование отечественных красок на предмет их применения в импортной технологии. Кроме того, в параллельный импорт включили полиграфические краски. Были названы следующие производители: «Гангут», «АБВ Флексо» и «Принт Колор».