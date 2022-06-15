Вице-мэр Ефимов: в Москве инвестор впервые построит гостиницу по концессии

В центре столицы в Таганском районе планируют реконструировать неиспользуемое нежилое здание 1840-го года постройки и создать в его стенах новый отель. Это станет первым подобным проектом, реализованным за счет инвестора, по концессионному соглашению с городом. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Правительство Москвы объявило конкурс по выбору инвестора, который реконструирует городское здание под гостиницу и сможет его эксплуатировать в дальнейшем. Проект будет реализован за счет победителя. При этом право собственности на объект соглашения принадлежит и будет принадлежать Москве. Наша цель – вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого объекта недвижимости, нуждающегося в реконструкции, повышение качества услуг в гостиничной сфере и развитие туризма. Срок концессии составит 49 лет», – сказал Ефимов.

Объект располагается в Серебряническом переулке. Согласно условиям, после реконструкции у гостиницы должно быть минимум три звезды.

«Помимо реконструкции, будущий инвестор оснастит объект новым оборудованием, инвентарем и мебелью. Впоследствии он будет оказывать в здании гостиничные услуги. Кроме того, концессионер будет поддерживать его в надлежащем состоянии, проводить за свой счет текущий и капитальный ремонт, осуществлять расходы на содержание. Москва, в свою очередь, передаст инвестору капитальный объект недвижимости в Таганском районе», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Подать заявки на участие в конкурсе инвесторы смогут в течение 30 дней. Работы необходимо выполнить максимум за два года. Тем, кто предложит реализовать проект за более краткие сроки, можно будет рассчитывать на более высокие баллы в конкурсе. Также на результаты повлияет размер концессионной платы, и архитектурное и конструктивное решение по видоизменению объекта. Конкурс проведут в два этапа: отберут участников и выберут победителя.

«Москва реализует право на заключение концессионного соглашения в отношении нежилого здания 1840 года постройки. В будущем его площадь составит 368 квадратных метров. Изучить документацию, узнать о правилах проведения торгов и задать вопрос по лоту можно на Инвестиционном портале Москвы», – отметил Иван Щербаков.

По концессии в Москву уже реализуется ряд проектов в таких сферах, как здравоохранение, автодорожное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство.

«Совокупный объем инвестиций по столичным концессиям – почти 115 миллиардов рублей. Так, за счет инвестора создан Московский международный онкологический центр, который уже принимает пациентов. Идет активное строительство Северного дублера Кутузовского проспекта – первой в стране автодорожной концессии в черте города. В 2021 году столица подписала сразу два соглашения по строительству объектов водоотведения для обращения с иловым осадком сточных вод. Еще одна прошлогодняя концессия предполагает создание в Инновационном центре «Сколково» современной школы, которая станет важной частью общественно значимой инфраструктуры динамично развивающегося Западного административного округа Москвы», – рассказал директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.