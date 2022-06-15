Вице-мэр Ефимов: В Москве подвели первые итоги программы по возмещениям банковских гарантий для застройщиков

Предприниматели Москвы вернули банковские гарантии на 5,8 млрд рублей благодаря антикризисным мерам поддержки застройщиков, которые действуют в столице. За два месяца такой возможностью воспользовались три собственника 15 земельных участков. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Владельцы земель, сменившие вид разрешенного использования территорий, а затем заключившие с городом соглашение о создании мест приложения труда, предоставляют две банковские гарантии в правительство Москвы. Благодаря этой мере антикризисной поддержки такое дублирование банковских гарантий устраняется. Застройщики могут сэкономить на процентах, которые начисляются банком за использование своей гарантии. Этой опцией уже воспользовались три собственника 15 земельных участков. Они вернули банковские гарантии на 5,8 миллиарда рублей», - сообщил Ефимов.

Застройщики, которые строят многоквартирное жилье и одновременно создают места приложения труда за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) и МКАД, получают отсрочку по плате за изменение вида разрешенного использования земельного участка (ВРИ ЗУ). Места приложения труда создаются инвесторами по городской программе с 2020 года. Такой механизм позволяет привлечь бизнес к появлению рабочих мест за пределами ТТК и МКАД.

Сэкономить на процентах благодаря этой мере поддержки за два месяца смогли девелоперы «Рублево-Архангельское» (входит в группу «Сбербанк»), группа компаний ФСК, а также «Лидеры строительной отрасли».

«Три застройщика, вернувшие банковские гарантии в соответствии с принятыми в городе мерами поддержки, возводят комплексы на западе, севере и северо-западе города – в Рублево-Архангельском, а также в Молжанинове и Хорошево-Мневниках. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо письменно обратиться в департамент городского имущества города Москвы. Это можно сделать через электронную приемную или по электронной почте департамента», - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В Москве заключено 18 соглашений о создании мест приложения труда, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Инвесторы в рамках программы построят семь школ и шесть детских садов, семь деловых центров, шесть технопарков, два торгово-офисных здания, два торгово-развлекательных центра и один производственный комплекс. Совокупный объем инвестиций в проекты составит 85,2 млрд рублей. В результате за пределами ТТК появится почти 30 тысяч рабочих мест. Объекты планируют сдать в 2023–2026 годах.

«В этом году мы расширили застройщикам доступ к преференциям. Теперь инвесторы в рамках программы могут строить объекты, предназначенные для логистических услуг. Более того, девелоперы могут получить повышенную льготу при сокращении срока строительства. Уверен, что данный механизм поддержки позволит привлечь еще больше девелоперов к возведению коммерческих и социальных объектов за пределами ТТК, тем самым снизить маятниковую миграцию и сделать наш город более комфортным», - добавил Овчинский.