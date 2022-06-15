«Волховец» модернизирует производство и увеличит объём выпускаемой продукции

Соглашение о модернизации и развитии производства подписано губернатором Новгородской области Андреем Никитиным и исполнительным директором производственной компании «Волховец» Семеном Егеревым на Петербургском международном экономическом форуме. Компания специализируется на производстве входных и межкомнатных дверей и дверных конструкций, стеновых панелей, а также сопутствующих товаров. «Волховец» планирует модернизировать производство и увеличить объёмы выпускаемой продукции, тем самым заполнив российский рынок межкомнатных и специализированных дверей. Это актуально, в том числе, в связи с уходом иностранных конкурентов.

«Объём инвестиций мы оцениваем в 1,5 млрд рублей, они будут направлены на модернизацию и расширение производства. Дополнительно будет создано 100 новых рабочих мест. Внешняя обстановка открывает перед нами отличные возможности для импортозамещения», — отметил Семён Егерев.

В период до 2025 года компания намерена обновить производственные линии и построить 15 тысяч квадратных метров производственных площадей.

Отметим, что Компания «Волховец» внесена в федеральный перечень системообразующих предприятий. Такие предприятия могут получить государственные гарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или получения новых, субсидии на возмещение затрат, а также субсидии на возмещение части затрат на производство продукции. Кроме того, предприятиямю оказывается региональная поддержка: предоставляются различные субсидии, льготные займы, для них снижена налоговая ставка, им предоставляется отсрочка по арендным платежам, введён мораторий на плановые проверки бизнеса.

«Это даёт возможность нашим производителям, которые уже завоевали репутацию, завоевали имя, стать ещё сильнее», — заявил Андрей Никитин.

ООО ПК «Волховец» прошла долгий путь от небольшого предприятия, созданного в 1993 году до федеральной торгово-производственной компании, лидера отрасли и четырежды победителя премии «Марка №1 в России», говорится на сайте компании. Миссия компании — помогать покупателям создавать стильные, индивидуальные интерьеры. Ассортимент продукции непрерывно расширяется. Сегодня компания предлагает своим покупателям не только двери.