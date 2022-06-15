Выдачи потребкредитов в мае выросли на 26%

В мае в России было выдано 0,74 млн потребительских кредитов, что на 26,2% больше, чем в апреле (0,58 млн). При этом по сравнению с «досанкционным» февралем количество выданных потребкредитов сократилось на 35,3%, а в сравнении с маем прошлого года – на 44,8%, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ), анализирующем данные 4 тыс. кредиторов.

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«Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в мае 2022 года было выдано в Москве (38,2 тыс.), Московской области (32,7 тыс.), Республике Башкортостан (29,9 тыс.), Краснодарском крае (28,2 тыс.), а также Республике Татарстан (27,1 тыс.) и Санкт-Петербурге (23,7 тыс.)», — сообщили в НБКИ.

Наибольший прирост выдач потребкредитов был зафиксирован в Краснодарском крае (+33,7%), ХМАО (+33,6%), Ростовской (+33,6%) и Воронежской (+33,3%) областях, а также в Ставропольском крае (+33,2%). В Москве и Санкт-Петербурге выдачи выросли на 27,7% и 26% соответственно.

«По сравнению с предыдущим месяцем, в мае количество обращений граждан за потребкредитами выросло почти на треть. При этом риск-менеджмент банков продолжает придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан, и предоставляет розничные кредиты только тем из них, у кого значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находится на достаточно высоком уровне», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

