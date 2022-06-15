Ефимов: более 266 тыс. предпринимателей зарегистрировались на Портале поставщиков Москвы

В январе-мае 2022 года Портале поставщиков Москвы зарегистрировались 16 тыс. пользователей, таким образом общее число зарегистрированных предпринимателей превысило 266 тысяч. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Портал поставщиков объединяет предпринимателей со всей страны и обеспечивает заказчиков из 39 регионов необходимыми товарами, работами и услугами. За первые пять месяцев 2022 года число предпринимателей, работающих на ресурсе, увеличилось более чем на 16 тысяч, и их общее количество превысило 266 тысяч. За этот же период между заказчиками и исполнителями было заключено 234 тысячи контрактов общим объемом 36,3 миллиарда рублей, при этом доля региональных заказчиков составила почти 50%», – рассказал вице-мэр.

Портал поставщиков, запустившийся в 2013 году, стал одним из самых востребованных столичных ресурсов для бизнеса, сообщили в мэрии города. На сайте автоматизирован весь цикл участия в госзакупках. Также на портале участники могут воспользоваться сервисом оформления банковской гарантии, напомнил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«На Портале создан специальный информационный проект, в котором предприниматели могут узнать о мерах поддержки бизнеса и полезных онлайн-сервисах в разных регионах России. Все это вместе с удобной системой регистрации, понятным интерфейсом и подробной справочной информацией помогает бизнесу активнее участвовать в закупках», – добавил Лысенко.

Малый и средний бизнес, который составляет более 90% аудитории ресурса, благодаря порталу может получить доступ к гарантированному рынку сбыта, отметил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Ежедневно на Портале заключается более 1,5 тысячи контрактов. Среди наиболее популярных категорий – медицинские, строительные и хозяйственные товары, услуги дополнительного образования, бытовая техника, канцелярские изделия, а также работы, товары и услуги в сфере ИТ», – сказал он.