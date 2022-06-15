ЕЦБ экстренно собрал Совет управляющих из-за угрозы долгового кризиса

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) проводит сегодня внеочередное заседание, чтобы обсудить последние потрясения на рынках облигаций, сообщает Reuters. «Совет проведет внеочередное заседание в среду, чтобы обсудить текущие рыночные условия», — заявил представитель ЕЦБ.

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В прошлый раз незапланированное заседание европейский регулятор проводил во время обвала котировок в начале пандемии в 2020 году, когда им была принята программа экстренных закупок облигаций.

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Эта встреча началась в 09:00 по Гринвичу, то есть в 12:00 МСК, и пока не ясно, будет ли опубликовано какое-либо заявление по ее итогам, сообщили информагентствам источники, знакомые с ситуацией. Приглашения участникам были неожиданно разосланы во вторник, и некоторые из них, собиравшиеся посетить конференцию в Милане, отменили свои выступления.

Речь на встрече пойдет об угрозе долгового кризиса в Европе, связанного с ростом ставок. От последнего могут серьезно пострадать периферийные страны еврозоны, что уже сейчас явно отражается на рыночных котировках. По данным CNBC, среди прочего, будет обсуждаться резкое увеличение спреда между доходностями облигаций Германии и Италии.

Доходность десятилетних итальянских государственных облигаций на этой неделе впервые с 2013 года превысила 4% и сегодня достигла 4,275%. При этом у аналогичных бумаг Германии, эталона для валютного союза 19 стран, она выросла до 1,77% — максимум с начала 2014 года.

На котировки, помимо ранее озвученных ЕЦБ на прошлой неделе намерений начать в июле цикл повышения ставок, давят новые обстоятельства. После данных о том, что инфляция в США вышла в мае на новый максимум с декабря 1981 года (8,6%), рынки уверены, что на сегодняшнем заседании ФРС поднимет ставку на 75 базисных пунктов, а не на 50 б.п., как ожидалось еще несколько дней назад.

По сведениям источников Bloomberg, чиновникам ЕЦБ может быть предложено подписать соглашение о реинвестировании покупок облигаций, проведенных в рамках остановленной программы чрезвычайной помощи в связи с пандемией.