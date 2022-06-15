Евро приравняют к доллару

Курс евро к доллару в целом снижается не первый год: его исторический максимум ($1,6038) был установлен еще в июле 2008 года. Но хотя в отдельные годы он и опускался ниже $1,1, до паритета с долларом дело не дошло в последние годы ни разу.

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Текущий цикл снижения курса евро начался в январе 2021 года с отметки $1,235. Локального минимума ($1,0348) валютная пара достигла 13 мая того же года, после чего бодро отскочила выше $1,07. Основной причиной снижения все эти полтора года была имевшая место, а также намечавшаяся в будущем разница ставок в США и зоне евро. В последней они мало того что были ниже, так еще и цикл подъема ЕЦБ начнет только в июле, тогда как ФРС уже дважды поднял ставку на 75 базисных пунктов в общей сложности.

Сегодня Федрезерв сделает это вновь, а в июле — еще раз. Это и стало причиной падения евро в последние дни.

Еще в минувший четверг ожидалось, что поднимать ставку ФРС будет шагом по 50 б.п., и европейская валюта снизилась за день с $1,0774 до $1,0609. Но затем вышли данные по инфляции в США, внезапно выросшей до максимума с декабря 1981 года, и спекулянты стали ожидать более существенного подъема ставки.

По данным CME, сейчас срочный рынок оценивает в 91% вероятность подъема ставки на 75 б.п. на заседании ФРС в среду, а еще одного такого же шага в июле — в 87,1%. Если так и случится, то сегодня произойдет самый резкий подъем ставки с ноября 1994 года.

И падение евро ускорилось. Во вторник его курс достиг $1,0395. Это минимум с 16 мая. До обновления как месячного, так и пятилетнего минимума европейской валюте осталось менее цента и, вероятно, считанные дни. Но на рынке считают, что этим все не закончится, хотя уровень немного выше $1,03 и был для евро надежной поддержкой в течение последних 7 лет.

Во вторник банк Wells Fargo выступил с прогнозом о том, что евро упадет до уровня одного доллара в течение месяца. Причина все та же — увеличивающийся разрыв между ставками и темпами экономического роста в США и Европе.

Достижение паритета будет эпохальным событием. В прошлый раз евро стоил ровно столько, сколько доллар, почти двадцать лет назад — в декабре 2002 года.

«На наш взгляд, вопрос о паритете — это в большей степени ”когда", чем "если"», — цитировало во вторник агентство Bloomberg валютного стратега Wells Fargo Эрика Нельсона.

По его мнению «шорт» евро против доллара — это сейчас сделка практически без риска, которая имеет дополнительные возможности для развития по мере роста разницы в ставках. При этом фонды в данный момент отнюдь не перегружены подобными позициями, что могло бы сигнализировать о рыночном «дне». «Поэтому мы думаем, что наращивание коротких позиций по евро и снижение его курса могут зайти гораздо дальше, чем сейчас», — пояснил Нельсон.