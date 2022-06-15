«ЕвроХим» займется Гипербореей

Одним из первых мероприятий в рамках открывшегося Петербургского международного экономического форума стал Форум креативного бизнеса, участники которого обсуждают вопросы креативизации экономики: развитие национальных проектов, продуктов и брендов. Особое внимание уделено креативному развитию северных территорий – Россия, как известно, председательствует в настоящее время в Арктическом совете.

В частности, в ходе дискуссии на сессии «Формирование архитектурной идентичности северных городов, поднимался вопрос брендинга территории. Для северных регионов территориальный брендинг может стать инструментом, который способен увеличить инвестиционную привлекательность. Ведь брендинг – это давно уже не просто разработка фирменного стиля. Это формирование философии региона, где воедино собраны как символический капитал (этнокультурное разнообразие, историко-культурные традиции), так и современные тренды – проекты и события, творческие идеи, туристические маршруты. Как правило, проектами развития в моногородах занимаются российские корпорации, поэтому в сессии приняли участие такие компании как «ЕвроХим», «Норильский никель», РУСАЛ.

«Северные территории – мощнейшие магниты для креативного саморазвития, и отклики на профильную индустрию на Севере очень высоки», - говорит генеральный директор «Корпорации развития Камчатки» Константин Коротов. Камчатка постоянно развивается, вместе с территорией развиваются и жители региона, и его гости. В настоящее время разрабатывается стратегический мастер-план Петропавловска-Камчатского, и по словам Константина Коротова, в первую очередь необходимо перейти от индустриальной концепции, по которой столица Камчатки развивалась прежде, в постиндустриальную, предполагающую, к примеру, развитие общественных пространств.

Якутия приняла концепцию развития креативной экономики одной из первых в России, и как уточняет генеральный директор «Корпорации развития Республики Саха (Якутия) Афанасий Саввин, за несколько лет в регионе появилось много проектов, в том числе связанных с развитием городских территорий. «Наш подход – не гнаться за цифровыми показателями в креативной экономике, очевидно, что Якутия останется сырьевым регионом. Цель – с помощью креативных отраслей увеличить долю несырьевого сектора, и для достижения поставленных задач мы, в числе прочего, делаем специальные меры поддержки для профильных проектов», - поясняет Афанасий Саввин.

«ЕвроХим» - один из лидеров в разработке и реализации программ развития российских регионов, - представил на сессии свой проект «Ковдор – столица Гипербореи», который уже несколько лет реализуется в небольшом заполярном городе Мурманской области. Ковдорский район славится большим количеством древних артефактов, которые вызывают дискуссии. «Люди объединяются вокруг оригинальной, воодушевляющей идеи, связанной с развитием. Привлечение внимания, ресурсов, людей, денег и вообще развитие территории невозможно без бренда. В моногороде Ковдор, где находится один из наших комбинатов, местные активисты решили создать проект, посвященный легендарной северной стране Гиперборея. Мы поддержали этот проект, который стал подтверждением возможностей брендирования в современную медийную эпоху: за очень короткий промежуток времени про Ковдор узнали во всей стране. Его цель — благодаря масштабному социально-культурному проекту создать для Ковдора новый вектор развития», - говорит директор по коммуникациям «ЕвроХима» Владимир Торин. Он называет четыре драйвера развития территорий – креатив, айдентика, культура и туризм. «Естественно, основа для любого проекта по развитию территорий – это заинтересованность всех участников процесса. Власть заинтересована в социальной стабильности и привлечении федеральных ресурсов, бизнес - в кадрах и благоприятной среде для развития. И наконец, наша главная движущая сила – активное население - заинтересована в высоком качестве жизни и возможностях самореализации», - резюмирует Владимир Торин.