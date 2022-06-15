Европейские рынки экстренно выросли

То, что ужесточение денежно-кредитной политики в Европе, чревато проблемами для наиболее слабых ее экономик особым секретом не было. Как и то, что ЕЦБ каким-то образом придется лавировать между борьбой с инфляцией и поддержкой периферийных стран с высоким долговым бременем, особенно страдающих от роста стоимости заимствований. Но то, что эта проблема встанет в полный рост еще до того, как регулятор приступит к подъему ставки и сокращению баланса, стало некоторой неожиданностью для рынка.

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На прошлой неделе ЕЦБ объявил, что прекратит количественное смягчение (скупку активов на свой баланс) 1 июля, а 21 июля поднимет процентные ставки на 25 базисных пунктов. После этого темпы падения котировок гособлигаций европейских стран, начавшегося еще в прошлом году, резко ускорились. Особенно у более слабых экономик.

Но и на этом фоне ситуация в Италии выделялась настолько, что на рынке заговорили об угрозе возрождения кризиса суверенного долга в этой стране. Если еще прошлым летом доходность 10-летних итальянских гособлигаций была в районе 0,5-0,6%, а к концу 2021 года, хотя и удвоилась, но все же лишь немного превышала 1%, то в последние месяцы она буквально взлетела.

В феврале доходность итальянских десятилеток превысила 2%, в мае — 3%, а на этой неделе впервые с 2013 года стала выше 4%. У аналогичных бумаг Германии она тоже, конечно, выросла — но лишь до 1,77% на сегодняшнем пике.

Неудивительно, что и управляющий Банка Италии Игнацио Виско, и премьер-министр Марио Драги, выступали против повышения ставок ЕЦБ. На этой неделе советник итальянского премьера Франческо Джавацци заявлял: «ЕЦБ повышает ставки, чтобы отреагировать на рост инфляции неправильным инструментом. У нас нет инфляции из-за спроса, как в США, вместо этого инфляция связана с ценами на газ».

Ситуация с доходностями европейских облигаций особенно обострилась после данных о том, что инфляция в США вышла в мае на новый максимум с декабря 1981 года. Рынки уверились, что на сегодняшнем заседании ФРС поднимет ставку на 75 базисных пунктов, а не на 50 б.п., как ожидалось ранее. Федрезерв вечером так и поступил, но еще утром доходность десятилетних итальянских бондов достигла 4,305%. И ЕЦБ не выдержал.

Он созвал внеочередное заседание, чтобы обсудить потрясения на рынках. В прошлый раз подобную незапланированную встречу европейский регулятор проводил во время пандемийного кризиса в 2020 году.

По итогам заседания ЕЦБ распространил специальное заявление, которое должно было показать, что регулятор окажет всю необходимую поддержку облигациям Италии и других пострадавших. В нем ЕЦБ «обязался действовать против возрождающихся рисков фрагментации».

«Пандемия оставила уязвимые места в экономике еврозоны, что способствует неравномерному распространению нормализации денежно-кредитной политики между юрисдикциями», — отмечалось в заявлении.

Чиновники объявили, что ускорят завершение разработки некоего нового инструмента по борьбе с фрагментацией. Пока же они будут «проявлять гибкость» при реинвестировании средств от погашений в рамках программы экстренной покупки облигаций.

Европейские рынки отреагировали на это ростом. Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 1,42%, а итальянский FTSE MIB — на 2,87%. Доходность десятилетних итальянских облигаций падала до 3,77%, а аналогичных германских — до 1,585%. Но к вечеру доходности возобновили рост, что неудивительно, ведь это не конец истории с европейским долговым кризисом, а, скорее всего, только ее начало.