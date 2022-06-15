Жителям Запорожья списали долги по кредитам в банках Украины

Глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о списании долгов по кредитам в украинских банках.

«Подписано распоряжение о списании задолженности жителей региона по кредитам в украинских банках и микрофинансовых организациях. Также запрещено взыскание с населения пеней, процентов по кредитам, штрафов, выставленных с 24.02.2022 года за пользование кредитными средствами украинских банков», — сообщается в Telegram-канале Балицкого.

Ранее «Эксперт» сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упрощает процедуру получения российского паспорта для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины; соответствующие поправки внесены в указ от 20 апреля 2019 года № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». В 2019 году указом Владимира Путина упрощенный порядок получения российского гражданства был введен для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

21 февраля 2022 года Владимир Путин сообщил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР; 24 февраля в ответ на обращение руководителей республик о помощи глава государства объявил о начале спецоперации на Донбассе. Ее целью президент назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима», а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

Российская армия взяла под контроль юг Украины буквально за неделю. Ко 2 марта войска РФ вошли в Мелитополь, Бердянск и Херсон. К 11 марта практически зачищены без плотных боестолкновений вся Херсонская область и практически все Запорожье.