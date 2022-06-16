«Аэрофлот» наращивает частоту полетов из Москвы во Владивосток

«Аэрофлот» наращивает частоту полетов на направлении Москва — Владивосток: с 25 июня будет выполняться до 5 рейсов в день, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Перелеты будут осуществляться на комфортабельных широкофюзеляжных самолетах Boeing 777 в двухклассной компоновке. Места в классе Комфорт будут доступны для пассажиров класса «Эконом» за дополнительную плату, говорится в релизе. Перевозчик напоминает также, что на это направление распространяется система «плоских» (не меняющихся в течение года) тарифов. Но осуществить перелет по таким билетам необходимо до 31 октября 2022 года.

Жители Дальнего Востока, имеющие постоянную регистрацию в регионе, также могут приобрести билеты по сниженной стоимости в рамках государственной программы субсидирования.

Владимир Путин ранее поручил увеличить до 40 000 рублей предельный размер туристического кэшбэка при поездках на Дальний Восток. Срок исполнения поручения определен до 30 сентября 2022 года.

Аэропорт Владивостока с января по май 2022 года обслужил уже 630 тыс. пассажиров, что на 13% превышает показатель аналогичного периода 2021 года. Наибольший прирост пассажиропотока обеспечили рейсы на направлении Владивосток-Москва-Владивосток — количество пассажиров на них увеличилось на 10% по сравнению с январем-маем 2021 года.